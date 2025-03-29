Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За неделю потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3355 военнослужащих, четыре танка, 26 боевых бронированных машин, в том числе четыре бронетранспортёра М113 производства США и два бронетранспортёра VAB производства Франции. Уничтожены 54 автомобиля и 21 артиллерийское орудие, в том числе три западного производства.

Министерство обороны Российской Федерации 28 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 22 по 28 марта Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены инфраструктура военных аэродромов, учебный центр ВСУ, пункты управления, цеха сборки, места хранения и подготовки операторов ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, а также места временной дислокации националистов и украинских вооруженных формирований.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. В результате решительных действий освобождён населённый пункт Гоголевка. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнём артиллерии поражена живая сила и техника танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трёх бригад теробороны.

На Харьковском и Белгородском направлениях нанесено поражение подразделениям четырёх механизированных бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и трёх бригад теробороны. За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили до 2190 военнослужащих, шесть танков, 43 боевые бронированные машины и 103 автомобиля. Уничтожены 45 орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных и решительных действий освободили населённые пункты Мирное Донецкой Народной Республики и Красное Первое Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, танковой, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Противник потерял свыше 1640 военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин, в том числе три бронетранспортёра М113 и три бронеавтомобиля HMMWV производства США. Уничтожены 26 автомобилей, 29 орудий полевой артиллерии, в том числе семь западного производства, пять станций радиоэлектронной борьбы и 10 полевых складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям тяжёлой механизированной, восьми механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии. За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 2035 военнослужащих, четыре танка, 22 боевые бронированные машины, в том числе три бронетранспортёра М113 и боевую машину пехоты «Bradley» производства США. Уничтожены 39 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, в том числе три производства стран НАТО, пять станций радиоэлектронной борьбы, 10 полевых складов боеприпасов и два склада горючего.

В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населённый пункт Срибное Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, четырёх штурмовых, егерской бригад, бригады беспилотных систем, центра сил специальных операций «Восток» ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3355 военнослужащих, четыре танка, 26 боевых бронированных машин, в том числе четыре бронетранспортёра М113 производства США и два бронетранспортёра VAB производства Франции. Уничтожены 54 автомобиля и 21 артиллерийское орудие, в том числе три западного производства.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, горно-штурмовой, егерской, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трёх бригад теробороны и националистического батальона «Айдар». Противник потерял свыше 1015 военнослужащих, танк, 10 боевых бронированных машин, 28 автомобилей и 19 орудий полевой артиллерии, в том числе шесть западного производства. Уничтожены семь складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» в результате активных действий освободили населённый пункт Малые Щербаки Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ. ВСУ потеряли свыше 545 военнослужащих, два танка, два бронетранспортёра М113 производства США, 38 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и десять складов боеприпасов.

За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты два самолёта МиГ-29 воздушных сил Украины, 27 управляемых авиационных бомб «JDAM» и 20 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 1160 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 660 самолётов, 283 вертолёта, 48879 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22554 танка и других боевых бронированных машин, 1532 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23051 орудие полевой артиллерии и миномётов, 33475 единиц специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil