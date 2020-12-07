За неделю на портал «Наш Север» поступили около 1300 обращений от жителей Мурманской области

Сегодня на оперативном совещании министр цифрового развития области Зинаида Разживина представила губернатору данные мониторинга отработки сообщений северян в социальных сетях, СМИ и на портале «Наш Север». Всего были получены около 1300 обращений.

«Благодаря Центру управления регионом мы внимательно отслеживаем все сигналы и проблемы, которые поступают в социальных сетях, СМИ и на портале «Наш Север». Но самое главное – не просто их отслеживать, а оперативно отрабатывать. Это наша общая задача», – отметил Андрей Чибис.

За прошедшую неделю более 90% сообщений поступили в рамках акции «Дед Мороз в каждый дом». Инициатива добровольцев Единого волонтерского центра нашла отклик у северян. За три дня на портал пришли более 1000 обращений. 5 декабря первая бригада помощников Деда Мороза отправилась с подарками к участникам акции.

По результатам мониторинга социальных сетей и портала «Наш Север» жителей области продолжают интересовать вопросы благоустройства, неубранного снега, состояния дорог и проблемы ЖКХ. Например, за минувшую неделю на сервис поступили 11 обращений о неисправном освещении, которые в настоящее время находятся в работе. Как сообщила Зинаида Разживина, проблемы будут устранены в ближайшее время.

Напомним, чтобы отправить сообщение на портал, необходимо зарегистрироваться или войти через учетную запись сервиса «Госуслуги». Далее в разделе «Сообщения» на стартовой странице нажать кнопку «Сообщить о проблеме» и заполнить форму.