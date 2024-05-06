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Мурманская область. Арктика (16+)06.05.24 14:30

За неделю на субботниках в Мурманской области приведено в порядок более 13 млн квадратных метров территорий

В рамках субботников в Кольском Заполярье приведено в порядок более 13 млн квадратных метров территорий. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко и поблагодарила всех северян за участие в акциях.

«Хочу поблагодарить всех, кто работает в праздники – обеспечивая и безопасность региона, и функционирование всех учреждений Мурманской области. У них выходных не бывает. И, конечно же, огромное спасибо всем северянам, которые 4 мая вышли на Всероссийский субботник для уборки своих городов и поселений», – сказала она.

Кроме того, в рамках Всероссийского субботника по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в Мурманске, Мончегорске, Кандалакше, Коле, Заозерске, Апатитах и Печенгском округе состоялись выставки уборочной техники и ярмарки вакансий ведущих коммунальных предприятий региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, субботники в Мурманской области проходят с 27 апреля. На уборку придомовых территорий вышли более 2 тысяч сотрудников управляющих организаций, убрано более 4,3 тысячи дворов у более чем 6,5 тысячи домов, которые вместе с людьми очистили более 13 млн квадратных метров территорий. Для уборки улично-дорожной сети было привлечено 425 работников и 189 транспортных средств, убрано более 5,5 млн квадратных метров тротуаров и участков улично-дорожной сети.

«Конечно, проведение субботников в муниципалитетах зависит от погодных условий, сегодняшняя погода – яркий тому пример и доказательство. Субботники будут проходить вплоть до конца мая. Приглашаю всех жителей Мурманской области присоединяться к акциям и как можно быстрее навести порядок и подготовиться к весне и лету», – сказала Оксана Демченко.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457254803%2Fwall-149919532_3840

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