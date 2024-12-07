Подразделения группировки войск «Запад» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За неделю противник потерял более 3565 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, девять боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортёра М113 производства США, 36 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии, из них семь гаубиц калибра 155 мм производства стран НАТО.

Министерство обороны Российской Федерации 6 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 30 ноября по 6 декабря Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесено 6 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, центру радиоэлектронной разведки, а также арсеналам, складам боеприпасов, местам дислокации формирований ВСУ, сил специальных операций, иностранных инструкторов и наемников.

Все цели высокоточных ударов достигнуты.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнём артиллерии поражена живая сила и техника двух танковых, пяти механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны, бригады нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины.

За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили до 2210 военнослужащих, девять танков, в том числе танк «Leopard» производства ФРГ, 42 боевые бронированные машины, из них три боевые машины пехоты «Bradley» производства США, 52 автомобиля и 16 орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике танковой, семи механизированных, воздушно-десантной, егерской бригад ВСУ, четырёх бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Отражены 64 контратаки штурмовых групп ВСУ. Противник потерял более 3565 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, девять боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортёра М113 производства США, 36 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии, из них семь гаубиц калибра 155 мм производства стран НАТО. Уничтожено восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 17 полевых складов с боеприпасами.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных действий освободили населённые пункты Ильинка и Романовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям семи механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, двух аэромобильных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты. Отразили шесть контратак подразделений ВСУ. Потери противника составили свыше 2400 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 25 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, из них четыре западного производства. Уничтожено три станции радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов с боеприпасами.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободили населённые пункты Петровка и Пустынка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике тяжёлой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, пехотной, егерской бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады специального назначения, пяти бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Отразили 72 контратаки противника. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3600 военнослужащих, 31 боевая бронированная машина, в том числе боевая машина пехоты «Bradley», шесть бронетранспортёров М113 и бронетранспортер М1117 производства США, 16 бронемашин, из них две «Kirpi» турецкого производства, американская бронемашина «MaxxPro», бронеавтомобиль «Mastiff» производства Великобритании, 12 боевых бронированных машин «Казак», 21 автомобиль и 31 орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий освободили населённые пункты Новодаровка Запорожской области и Сухие Ялы Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ и семи бригад теробороны. Отражено 15 контратак штурмовых групп. Противник потерял до 950 военнослужащих, пять танков, в том числе три «Leopard» производства ФРГ, 15 боевых бронированных машин, из них четыре «MaxxPro» и четыре «HMMWV» производства США, 29 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии, в том числе пять 155 мм самоходных артиллерийских установок.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных и пехотной бригад ВСУ и трёх бригад теробороны. Потери ВСУ составили до 435 военнослужащих, 30 автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов с боеприпасами.

Средствами противовоздушной обороны сбито управляемая ракета большой дальности «Нептун», четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 441 беспилотный летательный аппарат самолётного типа.

Морской авиацией Черноморского флота уничтожено восемь безэкипажных катеров ВСУ.

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдался в плен 61 украинский военнослужащий.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 649 самолётов, 283 вертолёта, 37354 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19685 танков и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19085 орудий полевой артиллерии и миномётов, 29061 единица специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil