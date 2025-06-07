Подразделениями группировки войск «Центр» России нанесено поражение формированиям ВСУ. За неделю противник потерял свыше 3435 военнослужащих, 39 боевых бронированных машин, включая боевую машину пехоты «Bradley» и пять бронетранспортёров М113 производства США. Уничтожены 44 автомобиля и 29 орудий полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 6 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «ночью 6 июня в ответ на террористические акты киевского режима Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по конструкторским бюро, предприятиям выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, центрам подготовки лётного состава, а также складам вооружения и военной техники ВСУ. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

Кроме того, в течение недели, с 31 мая по 6 июня, нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства, места хранения и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, арсеналы ВСУ, а также пункты дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.

В течение недели подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождены населённые пункты Алексеевка, Андреевка, Водолаги и Кондратовка Сумской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнём артиллерии поражена живая сила и техника танковой, четырёх механизированных, пехотной, егерской, трёх десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, центра сил специальных операций и четырёх бригад теробороны. За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили свыше 1565 военнослужащих, шесть танков, 22 боевые бронированные машины, 62 автомобиля, две пусковые установки реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США и 30 орудий полевой артиллерии. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и восемь складов боеприпасов.

В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобождён населённый пункт Редкодуб Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, а также трёх бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял свыше 1490 военнослужащих, шесть танков, 23 боевые бронированные машины, включая три бронетранспортёра М113 производства США, а также 79 автомобилей. Уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня MLRS американского производства, 21 орудие полевой артиллерии, из них четыре производства стран НАТО, четыре станции радиоэлектронной борьбы и 28 складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны. За неделю на данном направлении потери ВСУ составили более 1750 военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, 41 автомобиль и 22 орудия полевой артиллерии. Уничтожены девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 17 складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделениями группировки войск «Центр» улучшено положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов», двух бригад теробороны и трёх бригад нацгвардии. Противник потерял свыше 3435 военнослужащих, 39 боевых бронированных машин, включая боевую машину пехоты «Bradley» и пять бронетранспортёров М113 производства США. Уничтожены 44 автомобиля и 29 орудий полевой артиллерии.

За прошедшую неделю подразделениями группировки войск «Восток» в результате активных действий освобождены населённые пункты Новополь и Федоровка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, горно-штурмовой, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Потери противника составили более 1240 военнослужащих, 21 боевая бронированная машина, 34 автомобиля, 18 орудий полевой артиллерии, 13 станций радиоэлектронной борьбы, шесть складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, трёх бригад береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны. ВСУ потеряли свыше 565 военнослужащих, 57 автомобилей, две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град» и 17 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 28 станций радиоэлектронной разведки, радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 10 складов боеприпасов.

За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые ракеты большой дальности «Нептун», две крылатые ракеты воздушного базирования «Storm Shadow» производства Великобритании, 3 снаряда реактивной системы залпового огня «Vampire» чешского производства, 18 управляемых авиационных бомб «JDAM» и 8 снарядов реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 1390 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 509 вне зоны проведения специальной военной операции.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолёта, 283 вертолёта, 61813 беспилотных летательных аппаратов, 610 зенитных ракетных комплексов, 23790 танков и других боевых бронированных машин, 1570 боевых машин реактивных систем залпового огня, 25782 орудия полевой артиллерии и миномётов, 36533 единицы специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil