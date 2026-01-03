В течение недели подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям и технике ВСУ. Потери противника на данном направлении составили более 3305 военнослужащих, 24 боевые бронированные машины, 32 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 2 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины с 27 декабря по 2 января 2026 года. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная и портовая инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, цеха сборки по производству комплектующих для ракетных двигателей, места производства ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и подготовки их к запуску, склады боеприпасов и горючего, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований, националистов и иностранных наемников.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны, бригады нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины. На Харьковском направлении нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ и бригады нацгвардии. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 1305 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 91 автомобиль, пять орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы, 10 складов боеприпасов, материальных средств и горючего.

Подразделения группировки войск «Запад» активными действиями завершили освобождение населённых пунктов Диброва Донецкой Народной Республики и Богуславка Харьковской области. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии. На Купянском направлении в течение недели подразделениями 6-й армии отражены 16 атак формирований ВСУ с целью прорыва в населённый пункт Купянск Харьковской области. Уничтожены свыше 180 боевиков и 30 единиц военной техники. Всего в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили более 1390 военнослужащих, три танка, 19 боевых бронированных машин, 102 автомобиля и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и 31 склад боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Всего в зоне ответственности «Южной» группировки войск потери украинских вооружённых формирований составили свыше 1295 военнослужащих, 40 боевых бронированных машин, 83 автомобиля и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы, 13 складов боеприпасов и материальных средств.

В течение недели подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населённые пункты Димитров, Родинское, Артемовка и Вольное Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, пехотной, егерской, двух десантно-штурмовых, аэромобильной, воздушно-десантной, штурмовой бригад, трёх штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны, четырех бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов». Потери противника на данном направлении составили более 3305 военнослужащих, 24 боевые бронированные машины, 32 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населённый пункт Гуляйполе Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, двух штурмовых бригад, четырёх штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. За неделю в зоне ответственности группировки войск «Восток» ВСУ потеряли свыше 1405 военнослужащих, два танка, 24 боевые бронированные машины, 60 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» активными действиями освободили населённые пункты Степногорск и Лукьяновское Запорожской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны. Уничтожены свыше 365 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, 57 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, 12 станций радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов, материальных средств и горючего.

ВКС России сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, две оперативно-тактические ракеты «Гром», три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 1662 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолётов, 283 вертолёта, 106879 беспилотных летательных аппаратов, 641 зенитный ракетный комплекс, 26845 танков и других боевых бронированных машин, 1634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32332 орудия полевой артиллерии и миномёта, 50625 единиц специальной военной автомобильной техники».

