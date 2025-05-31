Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За неделю потери противника составили свыше 3060 военнослужащих, танк, 39 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортёр М113 и бронемашина «MaxxPro» производства США. Уничтожены 57 автомобилей и девять орудий полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 30 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 24 по 30 мая т. г. в ответ на массированные атаки киевского режима с применением ударных БПЛА самолётного типа и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории Российской Федерации Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесено пять групповых и два массированных удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, центрам радиотехнической разведки и спутниковой связи, позиции американского зенитного ракетного комплекса «Patriot», центру сил специальных операций и авиации СБУ, местам стоянки боевых и безэкипажных катеров, укрытию реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США, складам вооружения и боеприпасов, местам производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников. Цели ударов достигнуты. Все назначенные военные объекты киевского режима поражены.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» в ходе активных наступательных действий освободили населённые пункты Локня, Владимировка, Беловоды и Константиновка Сумской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнём артиллерии поражена живая сила и техника четырёх механизированных, двух десантно-штурмовых, мотопехотной бригад, двух штурмовых центров сил специальных операций, штурмового полка ВСУ, трёх бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины. За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили свыше 1490 военнослужащих. Уничтожены четыре танка, 22 боевые бронированные машины, 46 автомобилей, 37 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы и девять складов боеприпасов.

В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобождены населённые пункты Строевка и Кондрашовка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных бригад ВСУ, пяти бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и пограничному отряду погранслужбы Украины

Противник потерял свыше 1495 военнослужащих, два танка, 13 боевых бронированных машин, включая три бронетранспортёра М113 производства США. Уничтожены 83 автомобиля, 11 орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 19 складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённые пункты Ступочки, Романовка, Старая Николаевка и Гнатовка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям семи механизированных, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили более 1615 военнослужащих, танк, 27 боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортёра «Senator» канадского производства. Уничтожены шесть орудий полевой артиллерии, 48 автомобилей, 11 станций радиоэлектронной борьбы, а также 21 склад боеприпасов и материальных средств.

В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Шевченко Первое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой, егерской бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов», бригады теробороны и двух бригад нацгвардии. Потери противника составили свыше 3060 военнослужащих, танк, 39 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортёр М113 и бронемашина «MaxxPro» производства США. Уничтожены 57 автомобилей и девять орудий полевой артиллерии.

За прошедшую неделю подразделениями группировки войск «Восток» в результате активных действий освобождены населённые пункты Отрадное и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, егерской, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Противник потерял более 1265 военнослужащих, танк и 22 боевые бронированные машины. Уничтожены 66 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии и 12 станций радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, трёх бригад береговой обороны ВСУ, четырёх бригад теробороны и бригады нацгвардии.

ВСУ потеряли свыше 495 военнослужащих и боевую бронированную машину. Уничтожены 54 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, 18 станций радиоэлектронной борьбы, а также 23 склада боеприпасов и материальных средств.

За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины, 30 управляемых авиационных бомб «JDAM» и 16 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 1439 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, в том числе 907 вне зоны проведения специальной военной операции.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолёта, 283 вертолёта, 60423 беспилотных летательных аппарата, 607 зенитных ракетных комплексов, 23651 танк и другие боевые бронированные машины, 1565 боевых машин реактивных систем залпового огня, 25396 орудий полевой артиллерии и миномётов, 36191 единица специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil