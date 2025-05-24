Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За прошедшую неделю потери противника составили свыше 2875 военнослужащих, танк, 42 боевые бронированные машины, 39 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 23 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 17 по 23 мая Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесено 12 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения и боеприпасов, места производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» в ходе активных наступательных действий освободили населённый пункт Марьино Сумской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника танковой, пяти механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и четырёх бригад теробороны. За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили свыше 1180 военнослужащих, пять танков, 14 боевых бронированных машин и 67 автомобилей. Уничтожены 34 орудия полевой артиллерии, в том числе три 155-мм орудия М777 производства США, три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобождён населённый пункт Радьковка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии. Противник потерял свыше 1585 военнослужащих, три танка, 13 боевых бронированных машин, включая два бронетранспортёра М113 производства США, 65 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, в том числе шесть производства стран НАТО, семь станций радиоэлектронной борьбы и 15 складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям шести механизированных, штурмовой, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны. За неделю на данном направлении потери украинских вооружённых формирований составили более 1665 военнослужащих, два танка, 24 боевые бронированные машины, в том числе два бронеавтомобиля HMMWV и три бронетранспортёра М113 производства США.

Уничтожены 29 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии, в том числе пять западного производства, 13 станций радиоэлектронной борьбы и 15 складов боеприпасов.

В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождены населенные пункты Александрополь, Новооленовка и Новая Полтавка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, штурмовой, аэромобильной, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и трёх бригад нацгвардии. Потери противника составили свыше 2875 военнослужащих, танк, 42 боевые бронированные машины, 39 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии.

За прошедшую неделю подразделениями группировки войск «Восток» в результате активных действий освобождён населённый пункт Богатырь Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял более 1185 военнослужащих, два танка и 21 боевую бронированную машину. Уничтожены 36 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, из них четыре производства стран НАТО, а также пять станций радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и четырёх бригад теробороны. ВСУ потеряли свыше 415 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин и 30 автомобилей. Уничтожены четыре орудия полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы и 10 складов боеприпасов.

В период с 17 по 23 мая сдались в плен 46 украинских военнослужащих.

За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 30 управляемых авиационных бомб «JDAM» и 12 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 1548 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

В ходе отражения массированного налёта беспилотников противника (с 20 часов 20 мая до 8 часов 23 мая) уничтожено 1177 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, в том числе вне зоны проведения специальной военной операции средствами ПВО сбито 788 БПЛА.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 662 самолёта, 283 вертолёта, 58984 беспилотных летательных аппарата, 607 зенитных ракетных комплексов, 23487 танков и других боевых бронированных машин, 1563 боевые машины реактивных систем залпового огня, 25195 орудий полевой артиллерии и миномётов, 35831 единица специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil