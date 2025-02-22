Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение подразделениям ВСУ. За неделю потери украинских вооруженных формирований составили свыше 2740 военнослужащих, 12 танков, включая танк «Leopard» производства ФРГ, 28 боевых бронированных машин, из них шесть бронетранспортёров М113 производства США. Уничтожены 42 автомобиля и 40 орудий полевой артиллерии, в том числе три западного производства.

Министерство обороны Российской Федерации 21 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 15 по 21 февраля Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены 11 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты газово-энергетической и портовой инфраструктуры, а также электроподстанции, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины.

Кроме того, нанесено поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения, инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. В ходе наступательных действий освобождён населенный пункт Свердликово Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнём артиллерии поражены живая сила и техника двух танковых, тяжёлой механизированной, пяти механизированных, трёх десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны.

На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили свыше 2255 военнослужащих, 11 танков и 137 боевых бронированных машин. Уничтожены 166 автомобилей, 36 орудий полевой артиллерии, три боевые машины реактивных систем залпового огня, три станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» активными действиями освободили населённые пункты Фиголевка Харьковской области и Ямполовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике танковой, четырёх механизированных, егерской, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Противник потерял свыше 1315 военнослужащих, 15 боевых бронированных машин, в том числе восемь бронетранспортёров М113 производства США. Уничтожены 39 автомобилей, 36 орудий полевой артиллерии, из них 16 производства стран НАТО, десять станций радиоэлектронной борьбы и 11 складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, пехотной, горно-штурмовой, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны. За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 1365 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, включая два бронетранспортёра М113 производства США, 18 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии, в том числе пять западного производства. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и семь полевых складов боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, активными действиями освободили населённые пункты Березовка и Надеждинка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение подразделениям пяти механизированных, двух егерских, аэромобильной, двух мотопехотных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 2740 военнослужащих, 12 танков, включая танк «Leopard» производства ФРГ, 28 боевых бронированных машин, из них шесть бронетранспортёров М113 производства США. Уничтожены 42 автомобиля и 40 орудий полевой артиллерии, в том числе три западного производства.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили активное продвижение в глубину обороны противника, решительными действиями освободили населённые пункты Новоселка и Новоочеретоватое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям танковой, четырёх механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Противник потерял свыше 1100 военнослужащих, шесть танков, включая два танка «Leopard» производства ФРГ, 13 боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 29 орудий полевой артиллерии, из них три производства стран НАТО. Уничтожено два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, трёх бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. ВСУ потеряли свыше 460 военнослужащих, 43 автомобиля и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены десять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также четыре склада боеприпасов.

За неделю средствами противовоздушной обороны было сбито два самолёта МиГ-29 воздушных сил Украины, две управляемые авиационные бомбы «JDAM» и 36 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган», противокорабельная ракета «Нептун» переоборудованная для поражения наземных целей, а также 790 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 58 украинских военнослужащих.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 655 самолётов, 283 вертолёта, 44132 беспилотных летательных аппарата, 596 зенитных ракетных комплексов, 21688 танков и других боевых бронированных машин, 1521 боевая машина реактивных систем залпового огня, 21926 орудий полевой артиллерии и миномётов, 32005 единиц специальной военной автомобильной техники».

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