Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3040 военнослужащих, 26 боевых бронированных машин, 66 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 16 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 10 по 16 мая Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятие военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющее производство компонентов противокорабельных ракет «Нептун» и безэкипажных катеров, объекты инфраструктуры военных аэродромов, цеха сборки, ремонта вооружения и военной техники, места хранения и подготовки к применению ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники танковой, пяти механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, четырёх штурмовых полков ВСУ и четырёх бригад теробороны в Сумской и Харьковской областях. Противник потерял свыше 1330 боевиков, пять танков, 20 боевых бронированных машин, 81 автомобиль. Уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США, 36 орудий полевой артиллерии, две радиолокационные станции, девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, семь складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

В результате активных действий подразделений группировки войск «Запад» освобождён населенный пункт Торское Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, двух штурмовых, горно-штурмовой бригад ВСУ, четырёх бригад теробороны, бригады нацгвардии и отряда специального назначения «Стугна». Потери противника составили свыше 1490 военнослужащих, три танка, 12 боевых бронированных машин и 64 автомобиля. Уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня, 18 орудий полевой артиллерии, в том числе пять западного производства, четыре станции радиоэлектронной борьбы и 13 складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны. ВСУ потеряли более 1400 военнослужащих, танк, 23 боевые бронированные машины, 50 автомобилей, 23 орудия полевой артиллерии, 11 станций радиоэлектронной борьбы, а также 12 складов боеприпасов и материальных средств.

Решительными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобождены населённые пункты Котляровка, Миролюбовка, Михайловка и Новоалександровка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям восьми механизированных, двух егерских, двух штурмовых бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и четырёх бригад нацгвардии. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3040 военнослужащих, 26 боевых бронированных машин, 66 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Вольное Поле Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял более 1130 военнослужащих, 15 боевых бронированных машин, 41 автомобиль, 22 артиллерийских орудия, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям трёх механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад, трёх бригад береговой обороны ВСУ, бригады морской пехоты и трёх бригад теробороны. Уничтожены до 380 военнослужащих, 39 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и имущества.

За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 35 управляемых авиационных бомб «JDAM» и пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 930 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 662 самолёта, 283 вертолёта, 57436 беспилотных летательных аппаратов, 605 зенитных ракетных комплексов, 23354 танка и других боевых бронированных машин, 1563 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24950 орудий полевой артиллерии и миномётов, 35545 единиц специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil