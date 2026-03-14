За неделю подразделения группировки войск России в зоне СВО освободили 2 населённых пункта, сбили вертолёт Ми-8 и самолёт Су-27 воздушных сил Украины

Министерство обороны Российской Федерации 13 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины с 7 по 13 марта 2026 года. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 7 по 13 марта в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, места производства, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наёмников.

В течение недели в результате решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населённым пунктом Червоная Заря Сумской области. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, артиллерийской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял более 1665 военнослужащих, танк, 12 боевых бронированных машин, 107 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии, 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 45 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

За прошедшую неделю подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, штурмовой бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Потери противника на данном направлении составили свыше 1285 военнослужащих, два танка, 29 боевых бронированных машин, 114 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 21 склад боеприпасов. В результате активных наступательных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождён населённый пункт Голубовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты. За неделю в зоне ответственности «Южной» группировки войск ВСУ потеряли более 1245 военнослужащих, три танка, 29 боевых бронированных машин. Уничтожены 72 автомобиля, 24 орудия полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 50 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, трёх бригад нацгвардии и двух бригад теробороны. Всего на данном направлении противник потерял свыше 2325 военнослужащих, три танка, 46 боевых бронированных машин, 74 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

В течение прошедшей недели подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, двух десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, пяти штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны.

Потери украинских вооружённых формирований в зоне ответственности группировки войск «Восток» составили более 2130 военнослужащих, 27 боевых бронированных машин, 42 автомобиля и 13 артиллерийских орудий. Уничтожены шесть складов боеприпасов и материальных средств.

В течение прошедшей недели подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. Всего на данном направлении ВСУ потеряли до 495 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 108 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, 27 станций радиоэлектронной борьбы, 13 складов боеприпасов и материальных средств.

В течение прошедшей недели ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины, шесть реактивных систем залпового огня, в том числе пусковая установка реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США, американская пусковая установка реактивной системы залпового огня MLRS и две боевые машины реактивной системы залпового огня «Vampire» чешского производства.

ВКС России сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две крылатые ракеты воздушного базирования «Storm Shadow» производства Великобритании, 30 управляемых авиационных бомб, 33 реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 2650 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолёт, 284 вертолёта, 122610 беспилотных летательных аппаратов, 651 зенитный ракетный комплекс, 28216 танков и других боевых бронированных машин, 1687 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33821 орудие полевой артиллерии и миномёт, 56635 единиц специальной военной автомобильной техники».

