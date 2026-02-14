Подразделения группировки войск «Восток» России за неделю нанесли поражение формированиям и технике ВСУ. Всего в зоне ответственности группировки войск «Восток» противник потерял более 2830 военнослужащих, танк, 57 боевых бронированных машин, 90 автомобилей и восемь артиллерийских орудий.

Министерство обороны Российской Федерации 13 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины с 7 по 13 февраля 2026 года. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 7 по 13 февраля в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады военно-технического имущества и ракетно-артиллерийского вооружения, военные аэродромы, места производства, хранения и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.

В течение недели в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населёнными пунктами Чугуновка Харьковской области и Сидоровка Сумской области. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад теробороны и трёх пограничных отрядов погранслужбы Украины. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял более 1425 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 81 автомобиль, 12 орудий полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и боевая машина реактивной системы залпового огня «Vampire» чешского производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, а также 45 складов боеприпасов и материальных средств.

За прошедшую неделю подразделения группировки войск «Запад» в результате решительных действий установили контроль над населённым пунктом Глушковка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, аэромобильной бригад, бригады беспилотных систем, бригады охраны генерального штаба ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Потери украинских вооружённых формирований на данном направлении составили свыше 1130 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин, 106 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии. Уничтожено 30 складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. За неделю нанесено поражение формированиям трёх механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, штурмовой бригад, батальона беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты и трёх бригад теробороны. За неделю в зоне ответственности «Южной» группировки войск ВСУ потеряли более 925 военнослужащих, два танка, включая танк «Leopard» производства ФРГ, 12 боевых бронированных машин. Уничтожены 71 автомобиль, 15 артиллерийских орудий, восемь складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух егерских, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и четырёх бригад нацгвардии. За неделю на данном направлении потери противника составили свыше 1895 военнослужащих, пять танков, включая два танка «Leopard» производства ФРГ, 29 боевых бронированных машин, 53 автомобиля и девять орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Зализничное Запорожской области. За неделю нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, семи штурмовых полков и двух батальонов беспилотных систем ВСУ. Всего в зоне ответственности группировки войск «Восток» противник потерял более 2830 военнослужащих, танк, 57 боевых бронированных машин, 90 автомобилей и восемь артиллерийских орудий.

В течение прошедшей недели подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и бригады беспилотных систем ВСУ. Потери ВСУ составили до 280 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 65 автомобилей, девять артиллерийских орудий, восемь станций радиоэлектронной борьбы, а также 11 складов боеприпасов и материальных средств.

Средствами противовоздушной обороны сбиты пять крылатых ракет большой дальности «Фламинго», 28 управляемых авиационных бомб, 39 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 1243 беспилотных летательных аппарата самолётного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолётов, 283 вертолёта, 113957 беспилотных летательных аппаратов, 650 зенитных ракетных комплексов, 27647 танков и других боевых бронированных машин, 1664 боевые машины реактивных систем залпового огня, 33257 орудий полевой артиллерии и миномётов, 54266 единиц специальной военной автомобильной техники».

