За неделю подразделения группировки войск России в зоне СВО освободили 4 населённых пункта

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. За неделю на данном направлении потери противника составили свыше 2480 военнослужащих, 45 боевых бронированных машин, 64 автомобиля, восемь орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 27 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины с 21 по 27 февраля 2026 года. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 21 по 27 февраля в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены два массированных и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, места производства, хранения, предполетной подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» в результате активных наступательных действий установили контроль над населённым пунктом Графское Харьковской области. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, двух мотопехотных, десантно-штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял более 1485 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 78 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, включая две 155-мм гаубицы М777 производства США. Уничтожены три боевые машины реактивных систем залпового огня, 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 34 склада боеприпасов и материальных средств.

За прошедшую неделю в ходе активных действий подразделения группировки войск «Запад» освободили населённый пункт Карповка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ и двух бригад нацгвардии. Потери украинских вооруженных формирований на данном направлении составили свыше 1260 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, включая 11 бронеавтомобилей производства стран НАТО, 120 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии. Уничтожено шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 18 складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. За неделю нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии. В зоне ответственности «Южной» группировки войск ВСУ потеряли более 940 военнослужащих, 37 боевых бронированных машин, из них шесть западного производства. Уничтожены 82 автомобиля, 15 артиллерийских орудий, 14 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 24 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, освободили населённый пункт Краснознаменка Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух егерских, двух аэромобильных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, бригады спецназначения «Азов» и четырёх бригад нацгвардии. За неделю на данном направлении потери противника составили свыше 2480 военнослужащих, 45 боевых бронированных машин, 64 автомобиля, восемь орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Риздвянка Запорожской области. За неделю нанесено поражение формированиям трёх механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, пяти штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Всего в зоне ответственности группировки войск «Восток» противник потерял более 2205 военнослужащих, 25 боевых бронированных машин, 74 автомобиля, девять артиллерийских орудий.

В течение прошедшей недели подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ. Потери ВСУ составили до 355 военнослужащих, 93 автомобиля, 15 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 11 складов боеприпасов и материальных средств.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 22 управляемые авиационные бомбы, 50 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, четыре крылатые ракеты большой дальности «Нептун» и пять крылатых ракет большой дальности «Фламинго», а также 2041 беспилотный летательный аппарат самолётного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолётов, 283 вертолёта, 117806 беспилотных летательных аппаратов, 651 зенитный ракетный комплекс, 27911 танков и других боевых бронированных машин, 1674 боевые машины реактивных систем залпового огня, 33506 орудий полевой артиллерии и миномётов, 55388 единиц специальной военной автомобильной техники».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

