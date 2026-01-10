Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За неделю на данном направлении противник потерял свыше 2805 военнослужащих, пять танков, в том числе танк «Leopard» производства ФРГ, 54 боевые бронированные машины, 68 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 9 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины с 3 по 9 января 2026 года. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 3 по 9 января Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены массированный и четыре групповых удара, в результате которых поражены предприятия военной промышленности, объекты энергетики, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов, горючего, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, центры подготовки операторов дронов, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.

Ночью 9 января в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции Президента Российской Федерации в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года, Вооружёнными Силами России нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности «Орешник», а также ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам на территории Украины. Цели удара достигнуты. Поражены объекты производства беспилотных летательных аппаратов, которые использовались в ходе террористической атаки, а также энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины. Любые террористические действия со стороны преступного украинского режима и впредь не останутся без ответа.

В течение недели в результате слаженных действий подразделений группировки войск «Север» взят под контроль населённый пункт Грабовское Сумской области. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны. На Харьковском направлении нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, трёх бригад теробороны и бригады нацгвардии. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял более 1285 военнослужащих, 12 танков и боевых бронированных машин, 82 автомобиля и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 18 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

В течение недели подразделения группировки войск «Запад» продвинулись в глубину обороны противника в Харьковской области и взяли под контроль населённый пункт Подолы Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад ВСУ и трёх бригад нацгвардии. Потери украинских вооружённых формирований на данном направлении составили свыше 1330 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, 90 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и 28 складов боеприпасов.

В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождён населённый пункт Бондарное Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Всего в зоне ответственности «Южной» группировки войск противник потерял более 1355 военнослужащих, четыре танка и 43 боевые бронированные машины, в том числе три западного производства. Уничтожены 110 автомобилей, 14 артиллерийских орудий, 20 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжали активные наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, пехотной, аэромобильной, воздушно-десантной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, трёх штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и трех бригад нацгвардии. За неделю на данном направлении противник потерял свыше 2805 военнослужащих, пять танков, в том числе танк «Leopard» производства ФРГ, 54 боевые бронированные машины, 68 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели освобождены населённые пункты Зелёное Запорожской области и Братское Днепропетровской области.

Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад, четырёх штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток» составили более 1680 военнослужащих, 31 боевая бронированная машина, 58 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. Всего за неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 325 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 75 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также шесть складов материальных средств.

Ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены три боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе «Vampire» чешского производства, а также четыре зенитных ракетных комплекса, включая «IRIS-T» производства ФРГ.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 21 управляемая авиационная бомба, 14 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, пять управляемых ракет большой дальности «Нептун» и 1327 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолётов, 283 вертолёта, 108206 беспилотных летательных аппаратов, 645 зенитных ракетных комплексов, 27020 танков и других боевых бронированных машин, 1637 боевых машин реактивных систем залпового огня, 32463 орудия полевой артиллерии и миномёта, 51287 единиц специальной военной автомобильной техники».

