Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За неделю на данном направлении противник потерял свыше 2835 военнослужащих, три танка, 30 боевых бронированных машин, 60 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 16 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины с 10 по 16 января 2026 года. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 10 по 16 января в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности, объекты энергетики, транспортной и портовой инфраструктуры Украины используемые в интересах ВСУ, склады горючего, военные аэродромы, цеха производства, места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.

В течение недели в результате слаженных действий подразделений группировки войск «Север» в Сумской области взят под контроль населённый пункт Комаровка Сумской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны. На Харьковском направлении нанесено поражение формированиям трёх механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял более 1345 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 92 автомобиля и десять орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 23 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Потери украинских вооружённых формирований на данном направлении составили свыше 1340 военнослужащих, танк, 16 боевых бронированных машин, 132 автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 26 складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате решительных действий освободили населённый пункт Закотное Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Всего в зоне ответственности «Южной» группировки войск противник потерял более 1140 военнослужащих, два танка, 42 боевые бронированные машины. Уничтожены 105 автомобилей, 22 артиллерийских орудия, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 18 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжают активные наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух егерских, пехотной, аэромобильной, воздушно-десантной, двух десантно-штурмовых бригад, трёх штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и пяти бригад нацгвардии. За неделю на данном направлении противник потерял свыше 2835 военнослужащих, три танка, 30 боевых бронированных машин, 60 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Жовтневое Запорожской области. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, десантно-штурмовой, трёх штурмовых бригад, четырёх штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток» составили более 1665 военнослужащих, 30 боевых бронированных машин, 74 автомобиля, восемь орудий полевой артиллерии, четыре склада боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» в результате решительных действий освободили населённые пункты Белогорье и Новобойковское Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады, бригады береговой обороны ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Всего за неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 370 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 74 автомобиля, семь орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 12 складов боеприпасов и материальных средств.

Ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены пять боевых машин реактивных систем залпового огня, в том числе пусковая установка реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США и боевая машина реактивной системы залпового огня «Vampire» чешского производства.

Средствами противовоздушной обороны России сбиты 31 управляемая авиационная бомба, 21 реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США, три управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 1138 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолётов, 283 вертолёта, 109344 беспилотных летательных аппарата, 645 зенитных ракетных комплексов, 27154 танка и других боевых бронированных машин, 1642 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32613 орудий полевой артиллерии и миномётов, 51993 единицы специальной военной автомобильной техники».

