Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За неделю на данном направлении потери противника составили свыше 2970 военнослужащих, четыре танка, в том числе танк «Leopard» производства ФРГ, 33 боевые бронированные машины, 50 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии, включая две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Paladin» производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 23 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины с 17 по 23 января 2026 года. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 17 по 23 января в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов и горючего, цеха производства, места хранения, предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.

В течение недели в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Север» на харьковском направлении установлен контроль над населённым пунктом Симиновка Харьковской области. Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял более 1110 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, 107 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 23 склада боеприпасов и материальных средств.

За прошедшую неделю подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, двух аэромобильных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад ВСУ, двух бригад теробороны и трех бригад нацгвардии. Потери украинских вооруженных формирований на данном направлении составили свыше 1400 военнослужащих, два танка, 18 боевых бронированных машин, 150 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожено 29 складов боеприпасов.

В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождён населённый пункт Приволье Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. За неделю в зоне ответственности «Южной» группировки войск ВСУ потеряли более 1255 военнослужащих, 33 боевые бронированные машины, в том числе два бронеавтомобиля «Stryker» и четыре бронетранспортёра М113 производства США. Уничтожены 80 автомобилей, 18 артиллерийских орудий, из них шесть западного производства, 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 11 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжали активные наступательные действия и освободили населённый пункт Новопавловка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, двух егерских, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и пяти бригад нацгвардии. За неделю на данном направлении потери противника составили свыше 2970 военнослужащих, четыре танка, в том числе танк «Leopard» производства ФРГ, 33 боевые бронированные машины, 50 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии, включая две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Paladin» производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Прилуки Запорожской области. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, двух штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, пяти штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Всего в зоне ответственности группировки войск «Восток» противник потерял более 1740 военнослужащих, три танка, 23 боевые бронированные машины, 67 автомобилей, 11 артиллерийских орудий, три склада боеприпасов и материальных средств.

В течение прошедшей недели в результате слаженных действий подразделений группировки войск «Днепр» освобождён населённый пункт Павловка Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ. Потери ВСУ составили до 335 военнослужащих, 37 автомобилей, два артиллерийских орудия, 13 станций радиоэлектронной борьбы и пять складов материальных средств.

За неделю ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены восемь боевых машин реактивных систем залпового огня, из них три западного производства, а также боевая машина зенитного ракетного комплекса «Оса».

Средствами противовоздушной обороны сбиты 35 управляемых авиационных бомб, 47 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, семь управляемых ракет большой дальности «Нептун» и 1468 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолётов, 283 вертолёта, 110812 беспилотных летательных аппаратов, 646 зенитных ракетных комплексов, 27279 танков и других боевых бронированных машин, 1650 боевых машин реактивных систем залпового огня, 32775 орудий полевой артиллерии и миномётов, 52611 единиц специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil