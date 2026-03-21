За неделю подразделения группировки войск России в зоне СВО освободили 5 населённых пунктов

Министерство обороны Российской Федерации 20 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины с 14 по 20 марта 2026 года. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 14 по 20 марта, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, места производства, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.

В течение недели в результате решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населённым пунктом Сопычь Сумской области. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, мотопехотной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял более 1655 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 76 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 47 складов боеприпасов и материальных средств.

За прошедшую неделю подразделения группировки войск «Запад» активными действиями освободили населённый пункт Александровка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Потери противника на данном направлении составили свыше 1250 военнослужащих, 30 боевых бронированных машин, 157 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 23 склада боеприпасов.

В результате активных наступательных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождены населённые пункты Каленики и Федоровка Вторая Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты. За неделю в зоне ответственности «Южной» группировки войск ВСУ потеряли более 1110 военнослужащих и 28 боевых бронированных машин. Уничтожены 86 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 47 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Павловка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, пехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии. Всего на данном направлении противник потерял свыше 2125 военнослужащих, два танка, 57 боевых бронированных машин, 113 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии и 11 станций радиоэлектронной борьбы.

В течение прошедшей недели подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, шести штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии. Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск «Восток» составили более 1900 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, 63 автомобиля и девять артиллерийских орудий. Уничтожены шесть складов боеприпасов и материальных средств.

В течение прошедшей недели подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. Всего на данном направлении ВСУ потеряли до 400 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 78 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, 25 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 17 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

В течение прошедшей недели ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены три реактивные системы залпового огня, в том числе пусковая установка реактивной системы залпового огня «HIMARS» и пусковая установка реактивной системы залпового огня «MLRS» производства США, а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».

Средствами противовоздушной обороны сбиты 40 управляемых авиационных бомб, 12 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 2615 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолёт, 284 вертолёта, 125225 беспилотных летательных аппаратов, 652 зенитных ракетных комплекса, 28366 танков и других боевых бронированных машин, 1690 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33961 орудие полевой артиллерии и миномёт, 57328 единиц специальной военной автомобильной техники».

