Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За неделю на данном направлении потери противника составили свыше 2680 военнослужащих, два танка, 54 боевые бронированные машины, 80 автомобилей и десять орудий полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 30 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины с 24 по 30 января 2026 года. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 24 по 30 января в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов и горючего, цеха производства, места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наёмников.

В течение недели в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Север» освобождены населённые пункты Старица Харьковской области и Белая Береза Сумской области. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ, трёх бригад теробороны, бригады нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял более 950 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 74 автомобиля, восемь орудий полевой артиллерии. Уничтожены три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 11 складов боеприпасов и материальных средств.

За прошедшую неделю подразделения группировки войск «Запад» в результате решительных действий освободили населённый пункт Купянск-Узловой Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух аэромобильных, десантно-штурмовой, трёх штурмовых бригад ВСУ, двух бригад теробороны и трёх бригад нацгвардии. Потери украинских вооруженных формирований на данном направлении составили свыше 1300 военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, 132 автомобиля и 13 орудий полевой артиллерии. Уничтожено 29 складов боеприпасов.

В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск в течение суток освобождён населённый пункт Бересток Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны.

За неделю в зоне ответственности «Южной» группировки войск ВСУ потеряли более 1020 военнослужащих, 18 боевых бронированных машин, в том числе пять иностранного производства. Уничтожены 98 автомобилей, 25 артиллерийских орудий, семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 22 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжали активные наступательные действия. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, двух егерских, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, трёх штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и четырёх бригад нацгвардии. За неделю на данном направлении потери противника составили свыше 2680 военнослужащих, два танка, 54 боевые бронированные машины, 80 автомобилей и десять орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и в течение суток освободили населённый пункт Терноватое Запорожской области. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой бригад, трёх штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Всего в зоне ответственности группировки войск «Восток» противник потерял более 2315 военнослужащих, два танка, 22 боевые бронированные машины, 104 автомобиля и восемь артиллерийских орудий.

В течение прошедшей недели в результате слаженных действий подразделений группировки войск «Днепр» освобождён населённый пункт Новояковлевка Запорожской области. В течение суток взят под контроль населённый пункт Речное Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ. Потери ВСУ составили до 315 военнослужащих, 54 автомобиля, три артиллерийских орудия, 16 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также четыре склада материальных средств.

За неделю ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены три боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе пусковая установка реактивной системы залпового огня MLRS производства США.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, 46 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, переоборудованная для поражения наземных целей зенитная управляемая ракета С-200 и 822 беспилотных летательных аппарата самолётного типа.

Силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолётов, 283 вертолёта, 111634 беспилотных летательных аппарата, 646 зенитных ракетных комплексов, 27404 танка и других боевых бронированных машин, 1653 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32952 орудия полевой артиллерии и миномётов, 53186 единиц специальной военной автомобильной техники.

***

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 36-й отдельной гвардейской мотострелковой Лозовской Краснознаменной бригады с освобождением населённого пункта Терноватое Запорожской области.

«Эта победа станет символом отваги и стойкости военнослужащих и войдёт в историю ратных подвигов прославленного соединения», – сказано в поздравительной телеграмме министра обороны РФ.

Глава российского военного ведомства отметил, что в ходе специальной военной операции гвардейцы выполняют боевые задачи на самых сложных направлениях, проявляя храбрость и отвагу, решительно громят врага, отбрасывая его с занимаемых рубежей.

«Сегодня, слаженно действуя штурмовыми подразделениями, вы уверенно продвигаетесь вперед на Времевском направлении, приближая день нашей общей победы. Мы всегда будем помнить имена воинов, отдавших жизнь в борьбе за Родину», – подчеркнул министр обороны РФ.

Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих за верность Отечеству и присяге, а также выразил уверенность, что стойкость, упорство и профессионализм военнослужащих обеспечат безопасность народа России».

