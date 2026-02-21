Подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение формированиям и технике ВСУ. За неделю всего в зоне ответственности группировки войск «Восток» противник потерял более 2415 военнослужащих, 46 боевых бронированных машин, 80 автомобилей, 12 артиллерийских орудий, две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град» и пусковую установку реактивной системы залпового огня «Vampire» чешского производства. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств.

Министерство обороны Российской Федерации 20 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины с 14 по 20 февраля 2026 года. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 14 по 20 февраля в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады ракетно-артиллерийского вооружения, места производства, хранения и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.

В течение недели в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населёнными пунктами Покровка и Харьковка Сумской области. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков, центра сил специальных операций ВСУ и двух бригад теробороны. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял более 1310 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 94 автомобиля, 12 орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 24 склада боеприпасов и материальных средств.

За прошедшую неделю подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии. Потери украинских вооружённых формирований на данном направлении составили свыше 1115 военнослужащих, 19 боевых бронированных машин, 111 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии. Уничтожено 23 склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск активными действиями освободили населённый пункт Миньковка Донецкой Народной Республики. За неделю нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии. За неделю в зоне ответственности «Южной» группировки войск ВСУ потеряли более 1015 военнослужащих, 26 боевых бронированных машин, из них восемь производства стран НАТО. Уничтожены 84 автомобиля, девять артиллерийских орудий, четыре станции радиоэлектронной борьбы, 19 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, двух егерских, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, трёх штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, бригады спецназначения «Азов» и четырёх бригад нацгвардии. За неделю на данном направлении потери противника составили свыше 2220 военнослужащих, 31 боевую бронированную машину, 50 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населённые пункты Цветковое и Криничное Запорожской области. За неделю нанесено поражение формированиям механизированной, трёх десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, четырёх штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты. Всего в зоне ответственности группировки войск «Восток» противник потерял более 2415 военнослужащих, 46 боевых бронированных машин, 80 автомобилей, 12 артиллерийских орудий, две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град» и пусковую установку реактивной системы залпового огня «Vampire» чешского производства. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств.

В течение прошедшей недели подразделения группировки войск «Днепр» активными действиями освободили населённые пункты Запасное, Магдалиновка и Приморское Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны. Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 83 автомобиля, семь станций радиоэлектронной борьбы, а также девять складов боеприпасов и материальных средств.

Ударными беспилотными летательными аппаратами уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб, 37 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США и 1808 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 670 самолётов, 283 вертолёта, 115765 беспилотных летательных аппаратов, 650 зенитных ракетных комплексов, 27776 танков и других боевых бронированных машин, 1669 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33381 орудие полевой артиллерии и миномётов, 54816 единиц специальной военной автомобильной техники».

