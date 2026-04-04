За неделю подразделения группировки войск России в зоне СВО освободили 7 населённых пунктов и полностью завершили освобождение Луганской Народной Республики

Министерство обороны Российской Федерации 3 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины с 28 марта по 3 апреля 2026 года. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «ночью 3 апреля в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооружёнными Силами Российской Федерации был нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, обеспечивающим их работу. Кроме того, в течение недели нанесены шесть групповых ударов, в результате которых поражены объекты топливной, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, военные аэродромы, цеха производства и места подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наемников.

В течение недели в результате решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населёнными пунктами Малая Корчаковка Сумской области и Верхняя Писаревка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной, артиллерийской бригад ВСУ, трёх бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял более 1535 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 68 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 71 склад боеприпасов, горюче-смазочных материалов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» завершили освобождение Луганской Народной Республики. Кроме того, за прошедшую неделю установлен контроль над населёнными пунктами Брусовка Донецкой Народной Республики, а также Ковшаровка и Новоосиново Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Потери противника на данном направлении составили свыше 1250 военнослужащих, два танка, 16 боевых бронированных машин, 152 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, две станции контрбатарейной борьбы, а также 13 складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. За неделю нанесено поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и бригады теробороны. За неделю в зоне ответственности «Южной» группировки войск ВСУ потеряли более 1155 военнослужащих, два танка, 22 боевые бронированные машины, 93 автомобиля и 25 орудий полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы, 53 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и заняли более выгодные позиции. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух аэромобильных, пехотной, штурмовой, десантно-штурмовой, егерской бригад, трёх штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, трёх бригад теробороны и четырёх бригад нацгвардии. Всего на данном направлении противник потерял свыше 2545 военнослужащих, четыре танка, включая танк «Abrams» производства США, 68 боевых бронированных машин и 106 автомобилей. Уничтожено 10 орудий полевой артиллерии и 11 станций радиоэлектронной борьбы.

В течение прошедшей недели подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населённые пункты Луговское и Бойково Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, трёх десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, пяти штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Потери украинских вооружённых формирований в зоне ответственности группировки войск «Восток» составили более 1960 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, 54 автомобиля и семь артиллерийских орудий. Уничтожено семь складов боеприпасов и материальных средств.

В течение прошедшей недели подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Всего на данном направлении ВСУ потеряли до 395 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 94 автомобиля и орудие полевой артиллерии. Уничтожены 17 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 14 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 57 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», три управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 2354 беспилотных летательных аппарата самолётного типа.

Силами Черноморского флота уничтожены безэкипажный катер и автономный подводный аппарат ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолёт, 284 вертолёта, 130717 беспилотных летательных аппаратов, 653 зенитных ракетных комплекса, 28664 танка и другие боевые бронированные машины, 1694 боевые машины реактивных систем залпового огня, 34255 орудий полевой артиллерии и миномётов, 58505 единиц специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil