Министерство обороны Российской Федерации 6 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины с 31 января по 6 февраля 2026 года. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 31 января по 6 февраля в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов, места производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.

В течение недели в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Север» освобождён населённый пункт Зелёное Харьковской области, а 5 февраля взят под контроль населённый пункт Поповка Сумской области. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял более 1415 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 78 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии и четыре пусковые установки реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США. Уничтожены три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 33 склада боеприпасов и материальных средств.

За прошедшую неделю подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, двух аэромобильных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Потери украинских вооружённых формирований на данном направлении составили свыше 1180 военнослужащих, танк, 14 боевых бронированных машин, 105 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожено 29 складов боеприпасов и материальных средств.

В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождён населённый пункт Степановка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. За неделю в зоне ответственности «Южной» группировки войск ВСУ потеряли более 1050 военнослужащих, пять танков, 19 боевых бронированных машин, в том числе пять иностранного производства. Уничтожены 105 автомобилей, 16 артиллерийских орудий, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 27 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжали активные наступательные действия и освободили населённые пункты Торецкое и Сухецкое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, двух егерских, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и трёх бригад нацгвардии. За неделю на данном направлении потери противника составили свыше 2560 военнослужащих, танк, 35 боевых бронированных машин, 81 автомобиль и 13 орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населённые пункты Староукраинка, Петровка и Придорожное Запорожской области. За неделю нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, штурмовой бригад, трёх штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Всего в зоне ответственности группировки войск «Восток» противник потерял более 2545 военнослужащих, три танка, 36 боевых бронированных машин, 96 автомобилей и шесть артиллерийских орудий.

В течение прошедшей недели подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. Потери противника составили до 330 военнослужащих, боевая бронированная машина, 62 автомобиля, восемь артиллерийских орудий, пусковая установка зенитно-ракетного комплекса «Бук», 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также шесть складов материальных средств.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 23 управляемые авиационные бомбы, 63 реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США, четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 1080 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолётов, 283 вертолёта, 112714 беспилотных летательных аппаратов,

650 зенитных ракетных комплексов, 27522 танка и других боевых бронированных машин, 1659 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33107 орудий полевой артиллерии и миномётов, 53786 единиц специальной военной автомобильной техники».

