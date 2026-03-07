За неделю подразделения группировки войск России в зоне СВО освободили 9 населённых пунктов

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За неделю всего на данном направлении противник потерял свыше 2425 военнослужащих, пять танков, 52 боевые бронированные машины, 83 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной борьбы, восемь складов боеприпасов и горючего.

Министерство обороны Российской Федерации 6 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины с 28 февраля по 6 марта 2026 года. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 28 февраля по 6 марта в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены семь групповых ударов, в результате которых поражены объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, транспортная, аэродромная и портовая инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, железнодорожные составы с вооружением и военной техникой, склады боеприпасов, места производства, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.

В течение недели в результате решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населёнными пунктами Нескучное, Круглое Харьковской области и Бобылевка Сумской области. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, четырёх бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял более 1500 военнослужащих, девять танков и боевых бронированных машин, 124 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы, 56 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

За прошедшую неделю подразделения группировки войск «Запад» освободили населенные пункты Дробышево и Яровая, а 5 марта установили контроль над населённым пунктом Сосновое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии. Потери противника на данном направлении составили свыше 1280 военнослужащих, 24 боевые бронированные машины, 139 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 23 склада боеприпасов.

В результате активных наступательных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождён населённый пункт Резниковка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны. За неделю в зоне ответственности «Южной» группировки войск ВСУ потеряли более 1035 военнослужащих, два танка, 27 боевых бронированных машин, в том числе шесть западного производства. Уничтожены 102 автомобиля, 18 орудий полевой артиллерии, 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 41 склад боеприпасов, горючего и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, пехотной, двух егерских, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и четырех бригад нацгвардии. Всего на данном направлении противник потерял свыше 2425 военнослужащих, пять танков, 52 боевые бронированные машины, 83 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной борьбы, восемь складов боеприпасов и горючего.

В течение прошедшей недели подразделения группировки войск «Восток» продолжали развивать наступление и решительными действиями освободили населённый пункт Горькое Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, четырёх штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Потери украинских вооружённых формирований в зоне ответственности группировки войск «Восток» составили более 2185 военнослужащих, 26 боевых бронированных машин, 53 автомобиля и семь артиллерийских орудий. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств.

В результате слаженных действий подразделений группировки войск «Днепр» освобождён населённый пункт Веселянка Запорожской области.

Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. Всего на данном направлении ВСУ потеряли до 375 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 87 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, 18 станций радиоэлектронной борьбы, 20 складов боеприпасов и материальных средств.

В течение прошедшей недели ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены семь реактивных систем залпового огня, в том числе пусковая установка реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США и три боевые машины реактивной системы залпового огня «Vampire» чешского производства.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 62 управляемые авиационные бомбы, 22 реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США, 2 управляемые ракеты большой дальности «Нептун», крылатая ракета большой дальности «Фламинго» и 2154 беспилотных летательных аппарата самолётного типа.

Силами Черноморского флота уничтожены восемь безэкипажных катеров ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолётов, 283 вертолёта, 119960 беспилотных летательных аппаратов, 651 зенитный ракетный комплекс, 28060 танков и других боевых бронированных машин, 1681 боевая машина реактивных систем залпового огня, 33654 орудия полевой артиллерии и миномёта, 55999 единиц специальной военной автомобильной техники».

