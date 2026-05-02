На прошедшей неделе подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям и технике ВСУ. Всего на данном направлении противник потерял свыше 2045 военнослужащих, 18 боевых бронированных машин, 60 автомобилей, 13 артиллерийских орудий и семь станций радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 1 мая апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины с 25 апреля по 1 мая 2026 года. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 25 апреля по 1 мая т.г., в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов, в том числе высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, места сборки, хранения и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.

30 апреля в результате активных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населённым пунктом Покаляное Харьковской области. Кроме того, на прошедшей неделе подразделениями группировки взяты под контроль населённые пункты Бочково, Землянки Харьковской области, Корчаковка, Новодмитровка и Таратутино Сумской области. Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, четырех мотопехотных бригад, трёх штурмовых полков ВСУ, восьми бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял более 1270 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 45 автомобилей, два артиллерийских орудия, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

В течение недели решительными действиями подразделений группировки войск «Запад» освобождён населённый пункт Ильичовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад, полка беспилотных систем ВСУ, трёх бригад теробороны и бригады нацгвардии. Потери противника на данном направлении составили свыше 1340 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, из них пять западного производства, 111 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населённые пункты Ильиновка и Новодмитровка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, двух мотопехотных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Всего в зоне ответственности «Южной» группировки войск ВСУ потеряли более 1125-ти военнослужащих, 17 боевых бронированных машин, из них два бронетранспортёра М113 производства США, 101 автомобиль, 13 орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы.

На прошедшей неделе подразделениями группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Новоалександровка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, мотопехотной, егерской, аэромобильной, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригад, двух бригад беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и семи бригад нацгвардии. Всего на данном направлении противник потерял свыше 2045 военнослужащих, 18 боевых бронированных машин, 60 автомобилей, 13 артиллерийских орудий и семь станций радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, пехотной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад и четырёх штурмовых полков ВСУ. За неделю потери украинских вооружённых формирований в зоне ответственности группировки войск «Восток» составили более 1960 военнослужащих, 17 боевых бронированных машин, 33 автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии, включая две 155 мм самоходные артиллерийские установки «Paladin» производства США.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Всего на данном направлении ВСУ потеряли до 270 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 85 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и 15 станций радиоэлектронной борьбы.

В течение прошедшей недели ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», а также два зенитных ракетных комплекса «Бук-М1».

Средствами противовоздушной обороны сбиты 53 управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 2628 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Силами Черноморского флота в акватории Чёрного моря уничтожено 14 безэкипажных катеров ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

671 самолёт, 284 вертолёта, 139894 беспилотных летательных аппарата, 658 зенитных ракетных комплексов, 29110 танков и других боевых бронированных машин, 1712 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34691 орудие полевой артиллерии и миномётов, 60531 единица специальной военной автомобильной техники».

