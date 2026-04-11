За неделю подразделения группировки войск России в зоне СВО освободили н.п. Диброва в ДНР и установили контроль над н.п. Миропольское в Сумской области

Решением Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации в связи с приближающимся православным праздником Пасхи объявляется перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года.

Министерство обороны Российской Федерации 10 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины с 4 по 10 апреля 2026 года. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 4 по 10 апреля в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены пять групповых ударов, в том числе высокоточным оружием большой дальности, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, военные аэродромы, склады боеприпасов, места сборки, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.

9 апреля решительными действиями подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населённым пунктом Миропольское Сумской области. В течение недели нанесено поражение формированиям семи механизированных, двух мотопехотных, двух аэромобильных бригад ВСУ, пяти бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял более 1280 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 82 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии, 11 станций радиоэлектронной борьбы, 64 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и трёх бригад теробороны. За неделю потери ВСУ на данном направлении составили свыше 1310 военнослужащих, 31 боевая бронированная машина, 129 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 13 складов боеприпасов, две станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

В течение прошедших суток в результате активных наступательных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождён населённый пункт Диброва Донецкой Народной Республики. За неделю нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Всего в зоне ответственности «Южной» группировки войск противник потерял более 1045 военнослужащих, 21 боевую бронированную машину, 110 автомобилей и 25 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 14 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 41 склад боеприпасов, горючего и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, пехотной, егерской, двух аэромобильных, воздушно-десантной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и четырёх бригад нацгвардии. За неделю потери украинских вооружённых формирований на данном направлении составили свыше 2420 военнослужащих, два танка, 47 боевых бронированных машин, 57 автомобилей и 16 орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение прошедшей недели нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, четырёх штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток» составили более 2020 военнослужащих, два танка, 23 боевые бронированные машины, 57 автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 365 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 98 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 23 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 10 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

В течение прошедшей недели ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены четыре боевые машины реактивной системы залпового огня «Град» и зенитный ракетный комплекс «Raven» производства Великобритании.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 54 управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США, три крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун» и 2411 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Силами Черноморского флота уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ, а также управляемая ракета большой дальности «Нептун-МД».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолёт, 284 вертолёта, 133128 беспилотных летательных аппаратов, 654 зенитных ракетных комплекса, 28803 танка и других боевых бронированных машин, 1698 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34382 орудия полевой артиллерии и миномётов, 59 045 единиц специальной военной автомобильной техники».

