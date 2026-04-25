За неделю подразделения группировки войск России в зоне СВО освободили н.п. Гришино в ДНР и установили контроль над н.п. Ветеринарное в Харьковской области

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Всего за неделю на данном направлении противник потерял свыше 2295 военнослужащих, 29 боевых бронированных машин и 39 автомобилей. Уничтожено 13 орудий полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 24 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины с 18 по 24 апреля 2026 года. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 18 по 24 апреля в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены шесть групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского, наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, военные аэродромы, места сборки, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наемников.

В течение недели в результате решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населённым пунктом Ветеринарное Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, пяти бригад теробороны и бригады нацгвардии. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял более 1300 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 96 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 71 склад боеприпасов, горючего и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ и бригады теробороны. Потери противника на данном направлении составили свыше 1410 военнослужащих, 18 боевых бронированных машин, 111 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 17 складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. За неделю нанесено поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. За неделю в зоне ответственности «Южной» группировки войск ВСУ потеряли более 1290 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, 92 автомобиля и 18 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 55 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населённый пункт Гришино Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, четырёх бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов». Всего на данном направлении противник потерял свыше 2295 военнослужащих, 29 боевых бронированных машин и 39 автомобилей. Уничтожено 13 орудий полевой артиллерии.

В течение прошедшей недели подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, двух десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, пяти штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Потери украинских вооружённых формирований в зоне ответственности группировки войск «Восток» составили более 1605 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, 37 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожено восемь складов материальных средств.

В течение прошедшей недели подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. Всего на данном направлении ВСУ потеряли до 325 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 119 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 16 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, десять складов боеприпасов и материальных средств.

За неделю ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США, пять боевых машин реактивных систем залпового огня «Ураган», «Град» и RAK-SA-12 хорватского производства, а также три транспортно-заряжающие машины.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 50 управляемых авиационных бомб, восемь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 2464 беспилотных летательных аппарата самолётного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолёт, 284 вертолёта, 137266 беспилотных летательных аппаратов, 656 зенитных ракетных комплексов, 29035 танков и других боевых бронированных машин, 1709 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34594 орудия полевой артиллерии и миномётов, 60079 единиц специальной военной автомобильной техники».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

