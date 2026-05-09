За неделю подразделения группировки войск России в зоне СВО освободили н.п. Кривая Лука в ДНР и установили контроль над н.п. Мирополье в Сумской области

Министерство обороны Российской Федерации 8 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины со 2 по 8 мая 2026 года. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «в соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации в дни празднования 81-й годовщины Победы с нуля часов 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции полностью прекратили ведение боевых действий и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.

Несмотря на объявление режима перемирия, украинские вооружённые формирования продолжали наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей.

Всего зафиксировано 1630 нарушений режима прекращения огня.

В этих условиях Вооружённые Силы Российской Федерации зеркально реагировали на нарушения перемирия. Наносили ответные удары по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и миномётов. Поражали пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов.

В течение недели, со 2 по 8 мая, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены шесть групповых ударов, в том числе высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, склады боеприпасов, места хранения и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.

В результате активных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населённым пунктом Мирополье Сумской области. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух мотопехотных, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, четырёх бригад теробороны, бригады нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял более 1535 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 98 автомобилей, 14 артиллерийских орудий и восемь станций радиоэлектронной борьбы.

В течение недели подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, штурмовой бригад, полка беспилотных систем ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Потери противника на данном направлении составили свыше 1345 военнослужащих, 25 боевых бронированных машин, из них три бронетранспортёра М113 производства США, 153 автомобиля и 20 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 20 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населённый пункт Кривая Лука Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Всего в зоне ответственности «Южной» группировки войск ВСУ потеряли более 950 военнослужащих, 19 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты «Marder» производства ФРГ, бронетранспортёр «Puma» итальянского производства и бронетранспортёр М113 производства США, 110 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии, 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

На прошедшей неделе подразделениями группировки войск «Центр» нанесено поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, егерской, двух аэромобильных, штурмовой, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты и пяти бригад нацгвардии. Всего на данном направлении противник потерял свыше 2130 военнослужащих, 34 боевые бронированные машины, 62 автомобиля, 16 артиллерийских орудий, девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, трёх десантно-штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ. За неделю потери украинских вооружённых формирований в зоне ответственности группировки войск «Восток» составили более 2155 военнослужащих, 24 боевые бронированные машины, 47 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, горно-штурмовой бригад и бригады беспилотных систем ВСУ. Всего на данном направлении ВСУ потеряли до 285 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 123 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, 19 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

В течение прошедшей недели ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град» и две роботизированные платформы реактивной системы залпового огня.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 44 управляемые авиационные бомбы, 18 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, шесть крылатых ракет большой дальности «Фламинго», шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун» и 4385 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолёт, 284 вертолёта, 144279 беспилотных летательных аппаратов, 659 зенитных ракетных комплексов, 29225 танков и других боевых бронированных машин, 1717 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34830 орудий полевой артиллерии и миномётов, 61124 единицы специальной военной автомобильной техники».

