У жителей Мурманской области на руках около 3 млн банковских карт
За неделю подразделения группировки войск России в зоне СВО освободили н.п. Никифоровка в ДНР, Потаповка в Сумской области, Песчаное и Шевяковка в Харьковской

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Всего за прошедшую неделю на данном направлении противник потерял свыше 2395 военнослужащих, 63 боевые бронированные машины, 97 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Уничтожено три склада боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 27 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины с 21 по 27 марта 2026 года. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 21 по 27 марта в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, цеха производства дистанционно управляемых катеров, места изготовления, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.

В течение недели в результате решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населёнными пунктами Потаповка Сумской области, Песчаное и Шевяковка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял более 1620 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 88 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 49 складов боеприпасов и материальных средств.

За прошедшую неделю подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Потери противника на данном направлении составили свыше 1280 военнослужащих, пять танков, 31 боевая бронированная машина, 164 автомобиля, 11 орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы, а также 17 складов боеприпасов и материальных средств.

В результате активных наступательных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождён населённый пункт Никифоровка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты. За неделю в зоне ответственности ВСУ потеряли более 1210 военнослужащих и 21 боевую бронированную машину. Уничтожены 96 автомобилей, 22 орудия полевой артиллерии, 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 31 склад боеприпасов, горючего и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и заняли более выгодные позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, аэромобильной, пехотной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии. Всего на данном направлении противник потерял свыше 2395 военнослужащих, 63 боевые бронированные машины, 97 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Уничтожено три склада боеприпасов.

В течение прошедшей недели подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, трёх штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии. Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск «Восток» составили более 2065 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, 53 автомобиля и 12 артиллерийских орудий. Уничтожены пять складов боеприпасов и материальных средств.

В течение прошедшей недели подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. Всего на данном направлении ВСУ потеряли до 310 военнослужащих, 45 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, 20 станций радиоэлектронной борьбы, 16 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 47 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США, четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 3138 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолёт, 284 вертолёта, 128363 беспилотных летательных аппарата, 652 зенитных ракетных комплекса, 28525 танков и других боевых бронированных машин, 1693 боевые машины реактивных систем залпового огня, 34113 орудий полевой артиллерии и миномётов, 57 938 единиц специальной военной автомобильной техники».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, когда выгодно или невыгодно брать отпуск в 2026 году
