Министерство обороны Российской Федерации 15 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины с 12 по 15 мая 2026 года. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 12 по 15 мая, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены массированный и два групповых удара высокоточным оружием большой дальности, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, горючего, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.

Вчера в результате решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населённым пунктом Чайковка Харьковской области. За неделю нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны, бригады нацгвардии и отряда националистического формирования «Кракен». Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 990 военнослужащих, 79 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии и 10 станций радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ и бригады теробороны. Потери противника на данном направлении составили более 770 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 139 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии, из них три западного производства, 13 станций радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населённый пункт Николаевка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Всего в зоне ответственности «Южной» группировки войск ВСУ потеряли свыше 700 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, 84 автомобиля, 18 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, мотопехотной, егерской, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трёх бригад нацгвардии. Всего на данном направлении противник потерял более 2085 военнослужащих, 31 боевую бронированную машину, 69 автомобилей, 13 артиллерийских орудий и семь станций радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и в течение прошедших суток освободили населённый пункт Чаривное Запорожской области. За неделю нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, трёх десантно-штурмовых бригад и четырёх штурмовых полков ВСУ. Потери украинских вооружённых формирований в зоне ответственности группировки войск «Восток» составили свыше 1940 военнослужащих, 21 боевая бронированная машина, 60 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям трёх механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. Всего на данном направлении ВСУ потеряли более 300 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 95 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 18 управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США, три управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 2241 беспилотный летательный аппарат самолётного типа.

Силами Черноморского флота в северо-западной части Чёрного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолёт, 284 вертолёта, 146520 беспилотных летательных аппаратов, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 310 танков и других боевых бронированных машин, 1719 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34936 орудий полевой артиллерии и миномётов, 61649 единиц специальной военной автомобильной техники».

