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Мурманская область. Арктика (16+)13.06.26 09:00

За неделю подразделения группировки войск России в зоне СВО освободили н.п. Приют в ДНР , установили контроль над н.п. Шевченко и Охримовка в Харьковской области

В течение прошедшей недели подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооружённых формирований в зоне ответственности группировки войск «Восток» составили свыше 2850 военнослужащих, 24 боевые бронированные машины, 48 автомобилей и девять орудий полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 12 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины с 6 по 12 июня 2026 года. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 6 по 12 июня, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены два массированных и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате поражены объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, склады боеприпасов, места сборки, хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

В течение прошедшей недели в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населёнными пунктами Шевченко и Охримовка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике восьми механизированных, мотопехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, шести бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и трёх пограничных отрядов погранслужбы Украины. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 1570 военнослужащих, три танка, три боевые бронированные машины, 83 автомобиля, семь орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. За неделю нанесено поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Потери противника на данном направлении составили более 1460 военнослужащих, 30 боевых бронированных машин, из них восемь западного производства, 142 автомобиля и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

На прошедшей неделе подразделения «Южной» группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Химик и Роскошное Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Всего в зоне ответственности «Южной» группировки войск ВСУ потеряли свыше 1035 военнослужащих, три танка, 25 боевых бронированных машин, 103 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы. 

В течение прошедших суток в результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Приют Донецкой Народной Республики. За неделю нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, егерской, штурмовой, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, трёх бригад морской пехоты, пяти бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов». Потери противника на данном направлении составили более 2135 военнослужащих, три танка, 17 боевых бронированных машин, 59 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии.

В течение прошедшей недели подразделения группировки войск «Восток» продолжали активные наступательные действия.  Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, четырёх десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, пяти штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты. Потери украинских вооружённых формирований в зоне ответственности группировки войск «Восток» составили свыше 2850 военнослужащих, 24 боевые бронированные машины, 48 автомобилей и девять орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и двух бригад теробороны.  За неделю на данном направлении противник потерял более 320 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 113 автомобилей и 18 станций радиоэлектронной борьбы. 

Средствами противовоздушной обороны сбиты 74 управляемые авиационные бомбы, 11 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, четыре крылатые ракеты наземного базирования «Фламинго», три управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 4776 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолёт, 284 вертолёта, 161178 беспилотных летательных аппаратов, 662 зенитных ракетных комплекса, 29732 танка и других боевых бронированных машин, 1735 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35321 орудие полевой артиллерии и миномётов, 63899 единиц специальной военной автомобильной техники».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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