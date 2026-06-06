Подразделения группировки войск «Восток» России в течение прошедшей недели нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооружённых формирований в зоне ответственности группировки войск «Восток» составили свыше 3045 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, 57 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 5 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины с 30 мая по 5 июня 2026 года. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 30 мая по 5 июня в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, цеха сборки, места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.

За неделю подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, трёх бригад теробороны и бригады нацгвардии. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 1355 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, 99 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» продолжили активные наступательные действия. За неделю нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Потери ВСУ на данном направлении составили более 1325 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, 97 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», 20 орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы.

На прошедшей неделе подразделения «Южной» группировки войск в результате решительных действий освободили населённый пункт Тихоновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Всего в зоне ответственности «Южной» группировки войск противник потерял свыше 935 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, 23 боевые бронированные машины, 103 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. В течение недели нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, егерской, аэромобильной, штурмовой, воздушно-десантной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и пяти бригад нацгвардии. За неделю потери противника на данном направлении составили более 2360 военнослужащих, 23 боевые бронированные машины, 37 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы.

В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Восток» освобождён населённый пункт Комсомольское Запорожской области. В течение прошедшей недели нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, трёх десантно-штурмовых, штурмовой бригад, четырёх штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты. Потери украинских вооружённых формирований в зоне ответственности группировки войск «Восток» составили свыше 3045 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, 57 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны. За неделю на данном направлении противник потерял более 335 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 91 автомобиль, четыре орудия полевой артиллерии и 20 станций радиоэлектронной борьбы.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 47 управляемых авиационных бомб, 16 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» производства США и «Vampire» чешского производства, а также 3084 беспилотных летательных аппарата самолётного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолёт, 284 вертолёта, 156416 беспилотных летательных аппаратов, 661 зенитный ракетный комплекс, 29621 танк и другие боевые бронированные машины, 1729 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35227 орудий полевой артиллерии и миномётов, 63347 единиц специальной военной автомобильной техники.

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5 июня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 185 российских военнослужащих. Взамен переданы 185 военнопленных ВСУ.

Возвращенные российские военнослужащие вчера находились на территории Республики Беларусь, с ними работала уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.

После оказания необходимой психологической и медицинской помощи российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты».

Фото и видео: https://vk.com/mil