Министерство обороны Российской Федерации 22 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины с 16 по 22 мая 2026 года. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 16 по 22 мая, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, цеха сборки, места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.

В течение прошедшей недели в результате решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населёнными пунктами Волоховка и Шестеровка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, пехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, пяти бригад теробороны и отряда националистического формирования «Кракен». Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 1260 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 119 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии и 11 станций радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» продолжали активные наступательные действия. Освободили населенные пункты Боровая и Кутьковка Харьковской области. За неделю нанесено поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трёх бригад теробороны. Потери ВСУ на данном направлении составили более 1290 военнослужащих, 17 боевых бронированных машин, 157 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

На прошедшей неделе подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Всего в зоне ответственности «Южной» группировки войск противник потерял свыше 870 военнослужащих, 27 боевых бронированных машин, 114 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, пехотной, егерской, аэромобильной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и четырёх бригад нацгвардии. За неделю потери противника на данном направлении составили более 1965 военнослужащих, 33 боевые бронированные машины, 62 автомобиля и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

21 мая в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Восток» освобождён населённый пункт Верхняя Терса Запорожской области. В течение прошедшей недели нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, двух штурмовых, четырёх десантно-штурмовых бригад, трёх штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Потери украинских вооружённых формирований в зоне ответственности группировки войск «Восток» составили свыше 2050 военнослужащих, 17 боевых бронированных машин, 47 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. За неделю на данном направлении противник потерял более 395 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 105 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, 17 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

С 16 по 22 мая, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены пять боевых машин реактивных систем залпового огня и зенитная самоходная установка «Gepard» производства ФРГ.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 46 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США, крылатая ракета большой дальности «Фламинго», управляемая ракета большой дальности «Нептун-МД» и 4184 беспилотных летательных аппарата самолётного типа.

Силами Черноморского флота в северо-западной части Чёрного моря уничтожены 13 безэкипажных катеров ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолёт, 284 вертолёта, 150704 беспилотных летательных аппарата, 661 зенитный ракетный комплекс, 29417 танков и других боевых бронированных машин, 1724 боевые машины реактивных систем залпового огня, 35040 орудий полевой артиллерии и миномётов, 62254 единицы специальной военной автомобильной техники».

