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Мурманская область. Арктика (16+)20.06.26 09:00

За неделю подразделения группировки войск России в зоне СВО освободили пять населённых пунктов в ДНР

В течение недели подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск «Восток» составили свыше 3140 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, 53 автомобиля и девять орудий полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 19 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины с 13 по 19 июня 2026 года. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 13 по 19 июня в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате поражены объекты оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, склады боеприпасов и горючего, территориальные центры комплектования, места сборки, хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

За неделю подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, двух мотопехотных, батальона беспилотных систем ВСУ, четырёх бригад теробороны и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 1540 военнослужащих, десять боевых бронированных машин, 78 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. За неделю нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии.

В населённом пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики в течение недели штурмовые отряды 25-й армии продолжали уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. Подразделения 67-й дивизии овладели 37 опорными пунктами и освободили 251 здание.

За неделю в Красный Лиман противник потерял более 185 человек личного состава и свыше 45 единиц вооружения и военной техники, в том числе 155-мм гаубицу М777 и бронеавтомобиль HMMWV производства США, а также 24 автомобиля.

Всего в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили более 1490 военнослужащих, 24 боевые бронированные машины, 120 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы.

На прошедшей неделе подразделения «Южной» группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили населённые пункты Артема и Рай-Александровка Донецкой Народной Республики. За истекшие сутки освобождён населённый пункт Юрковка Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, артиллерийской, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны.

В населенном пункте Константиновка в течение недели штурмовые группы «Южной» группировки войск продолжали вести боевые действия по уничтожению окруженного противника в юго-западной части населённого пункта и наступательные действия в микрорайоне Николаевский. За неделю освобождено от украинских боевиков 627 зданий. Уничтожены более 540 украинских военнослужащих, свыше 160 единиц различного вооружения и военной техники, а также 116 автомобилей.

Всего в зоне ответственности «Южной» группировки войск ВСУ потеряли свыше 985 военнослужащих, 27 боевых бронированных машин, 143 автомобиля и 23 орудия полевой артиллерии.

В течение прошедшей недели в результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождены населённые пункты Новый Донбасс и Кутузовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, трёх бригад морской пехоты, четырёх бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов». Потери противника на данном направлении составили более 2040 военнослужащих, 18 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии и две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град».

В течение недели подразделения группировки войск «Восток» продолжали активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, двух штурмовых, пяти десантно-штурмовых бригад, четырёх штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск «Восток» составили свыше 3140 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, 53 автомобиля и девять орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. За неделю на данном направлении противник потерял более 330 военнослужащих, боевую бронированную машину, 102 автомобиля, два орудия полевой артиллерии и 24 станции радиоэлектронной борьбы.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 89 управляемых авиационных бомб, пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, восемь крылатых ракет наземного базирования «Фламинго» и 3909 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолёт, 284 вертолёта, 165087 беспилотных летательных аппаратов, 662 зенитных ракетных комплекса, 29833 танка и другие боевые бронированные машины, 1740 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35410 орудий полевой артиллерии и миномётов, 64436 единиц специальной военной автомобильной техники».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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