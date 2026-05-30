За неделю подразделения группировки войск России в зоне СВО освободили шесть населённых пунктов, установили контроль над четырьмя

Министерство обороны Российской Федерации 29 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины с 23 по 29 мая 2026 года. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 23 по 29 мая в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, авиабазы, цеха сборки, места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.

С 23 по 29 мая в результате решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населёнными пунктами Гранов, Нововасилевка Харьковской области, Запселье и Рясное Сумской области. За истекшие сутки освобождены населённые пункты Бударки и Караичное Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, мотопехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 1245 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 110 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» продолжают активные наступательные действия. За неделю нанесено поражение формированиям трёх механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны. Потери ВСУ на данном направлении составили более 1340 военнослужащих, танк, 37 боевых бронированных машин, 128 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы.

На прошедшей неделе подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Всего в зоне ответственности «Южной» группировки войск противник потерял свыше 950 военнослужащих, три танка, 26 боевых бронированных машин, 111 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии, три боевые машины реактивной системы залпового огня «Град» и две станции радиоэлектронной борьбы.

За истекшие сутки подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Новоподгородное Днепропетровской области. В течение недели нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, пехотной, егерской, аэромобильной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и четырёх бригад нацгвардии. За неделю потери противника на данном направлении составили более 2250 военнослужащих, танк, 22 боевые бронированные машины, 58 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы.

В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Восток» освобождены населённые пункты Воздвижевка Запорожской области и Добропасово Днепропетровской области. За истекшие сутки освобождён населенный пункт Лесное Днепропетровской области. В течение прошедшей недели нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, двух штурмовых, четырёх десантно-штурмовых бригад, трёх штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск «Восток» составили свыше 1970 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, 49 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. За неделю на данном направлении противник потерял более 375 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 70 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и 18 станций радиоэлектронной борьбы.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 44 управляемых авиационных бомбы, три крылатые ракеты воздушного базирования «Storm Shadow» производства Великобритании, три авиационные управляемые ракеты большой дальности «SCALP» производства Франции, 23 реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 2628 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолёт, 284 вертолёта, 153332 беспилотных летательных аппарата, 661 зенитный ракетный комплекс, 29538 танков и других боевых бронированных машин, 1727 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35121 орудие полевой артиллерии и миномётов, 62799 единиц специальной военной автомобильной техники».

