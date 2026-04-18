За неделю подразделения группировки войск «Север» России установили контроль над н.п. Волчанские Хутора и захватили н.п. Зыбино в Харьковской области

Министерство обороны Российской Федерации 17 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины с 11 по 17 апреля 2026 года. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 11 по 17 апреля, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского, наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве крылатых ракет, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, военные аэродромы, места сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

В течение недели в результате решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населённым пунктом Волчанские Хутора Харьковской области, а за прошедшие сутки взят под контроль населённый пункт Зыбино Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ, трёх бригад теробороны и бригады нацгвардии. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял более 1085 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин, 83 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 29 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, штурмовой бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Потери противника на данном направлении составили свыше 1195 военнослужащих, 23 боевые бронированные машины, 119 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», две станции контрбатарейной борьбы, а также 25 складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. За неделю нанесено поражение формированиям семи механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны. За неделю в зоне ответственности «Южной» группировки войск ВСУ потеряли более 1085 военнослужащих, 35 боевых бронированных машин, 106 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня «Vampire» чешского производства. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы, 39 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и заняли более выгодные позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, воздушно-десантной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, четырёх бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов».

Всего на данном направлении противник потерял свыше 2090 военнослужащих, 34 боевые бронированные машины и 48 автомобилей. Уничтожено 10 орудий полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.

В течение прошедшей недели подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, четырёх штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты. Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск «Восток» составили более 1555 военнослужащих, два танка, 26 боевых бронированных машин, 48 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожено два склада боеприпасов и материальных средств.

В течение прошедшей недели подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. Всего на данном направлении ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 99 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены 16 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 60 управляемых авиационных бомб, девять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США и 1665 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Силами Черноморского флота уничтожены пять безэкипажных катеров ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолёт, 284 вертолёта, 134802 беспилотных летательных аппарата, 656 зенитных ракетных комплексов, 28938 танков и других боевых бронированных машин, 1702 боевые машины реактивных систем залпового огня, 34477 орудий полевой артиллерии и миномётов, 59584 единицы специальной военной автомобильной техники».

