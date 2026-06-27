В течение недели подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооружённых формирований в зоне ответственности группировки войск «Восток» составили свыше 3155 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, 55 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 26 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины с 13 по 19 июня 2026 года. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 20 по 26 июня в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены пять групповых ударов. В результате поражены: объекты оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, склады боеприпасов и горючего, места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Кроме того, ночью 26 июня был нанесён групповой удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами дальнего действия, в результате которого поражены: территориальный центр комплектования и объекты хранения вооружения в городе Киев, нефтеперерабатывающий завод в городе Кременчуг Полтавской области.

За неделю подразделениями группировки войск «Север» в результате активных действий установлен контроль над населённым пунктом Иволжанское Сумской области. Нанесено поражение живой силе и технике мотопехотной, шести механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 1575 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 88 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, две боевые машины реактивных систем залпового огня и 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. За неделю нанесено поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и трёх бригад теробороны. В населённом пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики в течение недели штурмовые отряды 25-й армии продолжали уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. Подразделения 67-й дивизии овладели 50 опорными пунктами и освободили 327 зданий.

За неделю в населённом пункте Красный Лиман противник потерял более 220 человек личного состава, четыре боевые бронированные машины, два орудия полевой артиллерии и 10 автомобилей. Всего в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили более 1510 военнослужащих, 23 боевые бронированные машины, 101 автомобиль и 16 орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы.

На прошедшей неделе подразделения «Южной» группировки войск продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. В населённом пункте Константиновка Донецкой Народной Республики в течение недели штурмовые группы «Южной» группировки войск продолжали вести боевые действия по уничтожению окруженного противника в юго-западной части населенного пункта. С 20 по 26 июня освобождено от украинских боевиков 763 здания. Уничтожены более 560 украинских военнослужащих, свыше 130 единиц различного вооружения и военной техники. Всего в зоне ответственности «Южной» группировки войск ВСУ потеряли свыше 1280 военнослужащих, 19 боевых бронированных машин, 139 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. В течение недели нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, трёх бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов» и пяти бригад нацгвардии. Потери противника на данном направлении составили более 2195 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, 31 автомобиль, 18 орудий полевой артиллерии и три боевые машины реактивной системы залпового огня «Град».

В течение недели подразделения группировки войск «Восток» продолжали активные наступательные действия. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, пяти десантно-штурмовых бригад, трёх штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты. Потери украинских вооружённых формирований в зоне ответственности группировки войск «Восток» составили свыше 3155 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, 55 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. За неделю на данном направлении противник потерял более 360 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 86 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и 22 станции радиоэлектронной борьбы.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 89 управляемых авиационных бомб, пять крылатых ракет воздушного базирования «Storm Shadow» производства Великобритании, шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США и 4562 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолёт, 284 вертолёта, 169649 беспилотных летательных аппаратов, 663 зенитных ракетных комплекса, 29918 танков и других боевых бронированных машин, 1749 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35514 орудий полевой артиллерии и миномётов, 64936 единиц специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil