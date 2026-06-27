«Мурманский Арбат» — праздник творчества и культурыОленья Губа стала населённым пунктом морской доблести
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)27.06.26 09:00

За неделю подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над н.п. Иволжанское в Сумской области

В течение недели подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооружённых формирований в зоне ответственности группировки войск «Восток» составили свыше 3155 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, 55 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 26 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины с 13 по 19 июня 2026 года. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 20 по 26 июня в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены пять групповых ударов. В результате поражены: объекты оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, склады боеприпасов и горючего, места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Кроме того, ночью 26 июня был нанесён групповой удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами дальнего действия, в результате которого поражены: территориальный центр комплектования и объекты хранения вооружения в городе Киев, нефтеперерабатывающий завод в городе Кременчуг Полтавской области.

За неделю подразделениями группировки войск «Север» в результате активных действий установлен контроль над населённым пунктом Иволжанское Сумской области. Нанесено поражение живой силе и технике мотопехотной, шести механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 1575 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 88 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, две боевые машины реактивных систем залпового огня и 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. За неделю нанесено поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и трёх бригад теробороны. В населённом пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики в течение недели штурмовые отряды 25-й армии продолжали уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. Подразделения 67-й дивизии овладели 50 опорными пунктами и освободили 327 зданий.

За неделю в населённом пункте Красный Лиман противник потерял более 220 человек личного состава, четыре боевые бронированные машины, два орудия полевой артиллерии и 10 автомобилей. Всего в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили более 1510 военнослужащих, 23 боевые бронированные машины, 101 автомобиль и 16 орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы.

На прошедшей неделе подразделения «Южной» группировки войск продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. В населённом пункте Константиновка Донецкой Народной Республики в течение недели штурмовые группы «Южной» группировки войск продолжали вести боевые действия по уничтожению окруженного противника в юго-западной части населенного пункта. С 20 по 26 июня освобождено от украинских боевиков 763 здания. Уничтожены более 560 украинских военнослужащих, свыше 130 единиц различного вооружения и военной техники. Всего в зоне ответственности «Южной» группировки войск ВСУ потеряли свыше 1280 военнослужащих, 19 боевых бронированных машин, 139 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. В течение недели нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, трёх бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов» и пяти бригад нацгвардии. Потери противника на данном направлении составили более 2195 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, 31 автомобиль, 18 орудий полевой артиллерии и три боевые машины реактивной системы залпового огня «Град».

В течение недели подразделения группировки войск «Восток» продолжали активные наступательные действия. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, пяти десантно-штурмовых бригад, трёх штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты. Потери украинских вооружённых формирований в зоне ответственности группировки войск «Восток» составили свыше 3155 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, 55 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. За неделю на данном направлении противник потерял более 360 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 86 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и 22 станции радиоэлектронной борьбы.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 89 управляемых авиационных бомб, пять крылатых ракет воздушного базирования «Storm Shadow» производства Великобритании, шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США и 4562 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолёт, 284 вертолёта, 169649 беспилотных летательных аппаратов, 663 зенитных ракетных комплекса, 29918 танков и других боевых бронированных машин, 1749 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35514 орудий полевой артиллерии и миномётов, 64936 единиц специальной военной автомобильной техники».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Среднее профессиональное образование вытесняет высшее: доля кандидатов без вузовского диплома среди «белых воротничков» выросла на 14% за два года
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

51DanilA
25.06.26 08:39
А смелости рассказать, почему такая ситуация в стране сложилась, не хватило? Написали бы, что люди стали жить богаче, слишком много частных машин в стране стало, много на пикники ездят и по магазина
Комментарий к новости:Сетевые автозаправки ввели временные ограничения на отпуск топлива
Д.О Вернер
13.06.26 13:09
Участники проекта ОБЯЗАНЫ побывать на всех ключевых точках - 2013 Кольская сверхглубокая, МСФ, Рыбокомбинат, Мясокомбинат, ДСК, Свинокомплексы, Птицефабрики, зверофермы и т.д., там теперь тишина...
Комментарий к новости:«Туризм для своих»: по поручению губернатора программа бесплатных экскурсий по региону для северян стартует с 12 июня
Д.О Вернер
02.06.26 11:45
Странно, 40 лет назад об этом никто не знал "... 293-ю годовщину со дня образования... " Северного флота... Из обзора от ИИ - СФ официально создан 1 июня 1933 года... исторические корни военно-морског
Комментарий к новости:Командующий Северным флотом поздравил подчиненных с 293-й годовщиной флота и началом летнего периода обучения
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал об изменениях в законе о сверхурочной работе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире17:30«Путешествие по Северному Приладожью». Познавательная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)
-PRO Деньги (16+)Долги по зарплате в России в мае выросли на 2,8%, до 2,96 млрд рублей-PRO Валюту (16+)Курс евро подпрыгнул на 1,63 рубля, доллар прибавил почти 1,43 рубля-PRO Энергетику (18+)С головного узла «Нива ГЭС-1» проведут холостой сброс воды с Имандровского водохранилища-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 июня-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)На завершающем заседании Мурманской областной Думы седьмого созыва принят закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять