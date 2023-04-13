За неделю работы экопункта «Вторматик» северяне сдали 179 кг вторсырья

Специалисты Мурманского филиала АО «Ситиматик» подвели итоги работы пункта по приёму вторсырья «Вторматик» в первую неделю после открытия. Выяснилось, что больше всего в экопункт принесли картона – за период с 7 апреля северяне сдали его в объёме 152,3 кг. На втором месте по популярности – ПЭТ (бутылки прозрачные, коричневые, голубые), их поступило 25,4 кг.

Напомним, первый в регионе и в Арктической зоне России экопункт «Вторматик» открылся в Мурманске на Кольском проспекте, 51 на прошлой неделе. Теперь северяне могут за денежное вознаграждение сдавать вторсырье для его дальнейшей переработки. В экопункт можно принести популярные виды фракций, то есть ПЭТ-бутылки микс (из-под воды и соков, за исключением емкостей яркого цвета, так как они не перерабатываются), ПЭТ молочный (бутылки из-под молока) и ПЭТ-бутылки из-под масла, ПНД-канистры и ПНД-флаконы, твёрдые флаконы из-под бытовой химии без дозатора, а также картон.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», принимаемое сырьё должно быть сухим и чистым, иначе за время хранения могут появиться неприятный запах и плесень. Сырьё следует складывать максимально компактно – прессовать отходы, складывать мелкие части в крупные, чтобы ничего не рассыпалось и доехало до склада. Также желающим сдать вторсырье рекомендуется его разделять – то есть складывать разные фракции отдельно друг от друга, подписывая их для своего удобства. С актуальными расценками на сырьё можно ознакомиться на сайте https://vtormatik.ru/mur. Экопункт работает в Мурманске ежедневно, c 10.00 – 20.00.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».