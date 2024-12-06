За неделю управляющие компании Мурманской области оштрафованы на полмиллиона рублей

Как сообщает Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области, с 25 по 29 ноября 2024 года ведомством были привлечены к административной ответственности: управляющая организация ООО «МКД-Сервис»; руководители ООО «УК «АВИАГОРОДОК», ООО «УК «СЕВЕРОМОРСКГРУПП», ООО «УК Заполярная Цитадель», ООО «ГОК», ООО «АРКТИК», ООО «РЕШЕНИЕ», ООО «УК СЕВЕРНАЯ ЦИТАДЕЛЬ».

Общая сумма назначенных административных штрафов составила 500 тысяч рублей. Они поступят в бюджет Мурманской области.

Также были направлены предупреждения о необходимости устранить допущенные нарушения.

Порядок обращения в министерство можно найти на нашем сайте по ссылке: https://clck.ru/3777VY