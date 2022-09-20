За неделю в Мурманской области при ДТП пострадали три пешехода без фликеров на одежде

За минувшие выходные на территории Мурманской области произошло 8 дорожно-транспортных происшествий. Пострадали 9 человек: 8 – получили ранения различной степени тяжести и 1 – погиб.

В трёх случаях были сбиты пешеходы. Инциденты произошли в тёмное время суток, а на одежде пешеходов отсутствовали световозвращающие элементы, что делало их плохо видимыми для водителей.

Правила дорожного движения являются обязательными для соблюдения всеми участниками.

Пешеходам для обеспечения их безопасности на дорогах особенно в темное время и в условиях недостаточной видимости необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде или аксессуарах.

Фото: https://gov-murman.ru