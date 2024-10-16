За неделю в Мурманской области выявлен 21 факт браконьерства

Сотрудники региональных минприроды и центра лесного и экологического контроля при участии Североморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Мурманской провели очередные рейдовые мероприятия, в ходе которых был зафиксирован 21 факт браконьерства.

За вторую неделю октября выявлено 18 нарушений в области соблюдения правил охоты (изъято восемь единиц охотничьего оружия) и три нарушения правил, регламентирующих рыболовство (изъято 210 метров рыболовных сетей).

По фактам незаконного рыболовства и незаконной охоты должностными лицами возбуждены административные дела. Рейдовые мероприятия продолжаются.

Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области напоминает, что незаконная рыбалка и охота грозят крупным штрафом и уголовной ответственностью.

Если вы увидели рыбака или охотника, которые, возможно, занимаются браконьерством, – звоните по номеру 122 (дополнительно нажмите цифру 3 или дождитесь ответа оператора) или 8(81553)3-62-49.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/