За неделю в Мурманской области выявлено 18 нарушений правил рыболовства

С 26 июня по 2 июля сотрудниками регионального минприроды, специалистами Североморского территориального управления Росрыболовства, полиции и общественными инспекторами в ходе рейдов по охране водных биологических ресурсов и объектов животного мира было выявлено 18 нарушений правил рыболовства.

Рейды проводились в Печенгском округе, Терском, Кандалакшском и Кольском районах.

Основная цель рейдов – усилить контроль за соблюдением природоохранного законодательства и ловом горбуши.

Как сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, в ходе рейдов выявлено 18 нарушений правил рыболовства, а также изъято 3 рыболовных сети и 10 орудий лова, на 8 орудий лова наложен арест.

По результатам рассмотрения дел нарушители будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа Североморским территориальным управлением Росрыболовства.

Фото: https://gov-murman.ru