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Мурманская область. Арктика (16+)15.02.25 09:00

За неделю в зоне СВО подразделения группировок войск России освободили шесть населённых пунктов ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение подразделениям ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3730 военнослужащих, три танка, включая танк «Leopard» производства ФРГ и 26 боевых бронированных машин. Уничтожены 36 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии, в том числе семь западного производства.

Министерство обороны Российской Федерации 14 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 8 по 14 февраля Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесено 14 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК, а также объекты военно-промышленного комплекса Украины.

Кроме того, нанесено поражение складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения и подготовки операторов ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнём артиллерии поражена живая сила и техника тяжелой механизированной, четырёх механизированных, танковой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны.

На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады нацгвардии и двух бригад теробороны. За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили свыше 2590 военнослужащих, 18 танков, 110 боевых бронированных машин. Уничтожено 147 автомобилей, 39 орудий полевой артиллерии и четыре склада с боеприпасами.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Противник потерял свыше 1480 военнослужащих, семь танков, 25 боевых бронированных машин, в том числе 11 иностранного производства. Уничтожено 23 автомобиля, 35 орудий полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной борьбы и 21 склад боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение и освободили населённые пункты Орехово-Василевка и Дачное Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 1325 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе пять западного производства. Уничтожено три полевых склада боеприпасов.

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав 150 гвардейской мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени дивизии за освобождение населённого пункта Дачное ДНР.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённые пункты Дзержинск, Ясеновое, Водяное Второе и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение подразделениям шести механизированных, двух егерских, аэромобильной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3730 военнослужащих, три танка, включая танк «Leopard» производства ФРГ и 26 боевых бронированных машин. Уничтожены 36 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии, в том числе семь западного производства.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям танковой, пяти механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Противник потерял свыше 1005 военнослужащих, три танка, в том числе танк «Leopard» производства ФРГ, две боевые бронированные машины, 26 автомобилей и 33 орудия полевой артиллерии, из них 12 производства стран НАТО. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны. ВСУ потеряли свыше 440 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 40 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии. Уничтожено восемь станций радиоэлектронной борьбы и 13 складов с боеприпасами.

За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «JDAM» и 28 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, 11 управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган», а также 725 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 24 украинских военнослужащих.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 653 самолёта, 283 вертолёта, 43342 беспилотных летательных аппарата, 594 зенитных ракетных комплекса, 21450 танков и других боевых бронированных машин, 1517 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21721 орудие полевой артиллерии и миномётов, 31674 единицы специальной военной автомобильной техники».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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