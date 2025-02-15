Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение подразделениям ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3730 военнослужащих, три танка, включая танк «Leopard» производства ФРГ и 26 боевых бронированных машин. Уничтожены 36 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии, в том числе семь западного производства.

Министерство обороны Российской Федерации 14 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 8 по 14 февраля Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесено 14 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК, а также объекты военно-промышленного комплекса Украины.

Кроме того, нанесено поражение складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения и подготовки операторов ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнём артиллерии поражена живая сила и техника тяжелой механизированной, четырёх механизированных, танковой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны.

На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады нацгвардии и двух бригад теробороны. За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили свыше 2590 военнослужащих, 18 танков, 110 боевых бронированных машин. Уничтожено 147 автомобилей, 39 орудий полевой артиллерии и четыре склада с боеприпасами.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Противник потерял свыше 1480 военнослужащих, семь танков, 25 боевых бронированных машин, в том числе 11 иностранного производства. Уничтожено 23 автомобиля, 35 орудий полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной борьбы и 21 склад боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение и освободили населённые пункты Орехово-Василевка и Дачное Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 1325 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе пять западного производства. Уничтожено три полевых склада боеприпасов.

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав 150 гвардейской мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени дивизии за освобождение населённого пункта Дачное ДНР.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённые пункты Дзержинск, Ясеновое, Водяное Второе и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение подразделениям шести механизированных, двух егерских, аэромобильной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3730 военнослужащих, три танка, включая танк «Leopard» производства ФРГ и 26 боевых бронированных машин. Уничтожены 36 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии, в том числе семь западного производства.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям танковой, пяти механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Противник потерял свыше 1005 военнослужащих, три танка, в том числе танк «Leopard» производства ФРГ, две боевые бронированные машины, 26 автомобилей и 33 орудия полевой артиллерии, из них 12 производства стран НАТО. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны. ВСУ потеряли свыше 440 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 40 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии. Уничтожено восемь станций радиоэлектронной борьбы и 13 складов с боеприпасами.

За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «JDAM» и 28 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, 11 управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган», а также 725 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 24 украинских военнослужащих.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 653 самолёта, 283 вертолёта, 43342 беспилотных летательных аппарата, 594 зенитных ракетных комплекса, 21450 танков и других боевых бронированных машин, 1517 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21721 орудие полевой артиллерии и миномётов, 31674 единицы специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil