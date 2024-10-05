С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»Любимые педагоги россиян — учителя русского языка, математики и истории
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)05.10.24 09:00

За неделю в зоне СВО Вооружённые Силы России освободили шесть населённых пунктов

Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. С 28 сентября по 4 октября отразили 20 контратак штурмовых подразделений ВСУ. Противник потерял до 5110 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, 44 автомобиля, 47 орудий полевой артиллерии, из них 30 западного производства. Уничтожены 13 полевых складов с боеприпасами.

Министерство обороны Российской Федерации 4 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «с 28 сентября по 4 октября Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесено 29 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал», а также ударными беспилотными летательными аппаратами.

В результате ударов поражены обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины объекты энергетики, а также инфраструктура военных аэродромов.

Кроме того, поражались арсеналы, пункты временной дислокации, районы сосредоточения подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжили проведение операции по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, БПЛА и огнём артиллерии по районам сосредоточения личного состава и техники пяти механизированных, танковой, трёх десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и пяти бригад теробороны пресечены попытки проведения контратак и ввода резервов противника. На Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение подразделениям мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили свыше 3050 военнослужащих, четыре танка, 43 боевые бронированные машины, из них две боевые машины пехоты «Bradley» производства США и 77 автомобилей. Уничтожено 28 орудий полевой артиллерии, а также семь станций радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели улучшили тактическое положение по переднему краю и освободили населённые пункты Макеевка Луганской Народной Республики и Вишневое Харьковской области. Нанесли поражение формированиям шести механизированных, танковой, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отражено 11 контратак штурмовых подразделений ВСУ. Потери противника составили свыше 2880 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, из них три бронетранспортёра М113 производства США, 42 автомобиля, а также 37 орудий полевой артиллерии, в том числе 16 самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155-мм, поставленных ВСУ странами НАТО. Кроме того, уничтожено 14 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 29 полевых складов с боеприпасами.

Подразделения «Южной» группировки войск освободили населённый пункт Верхнекаменское Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, мотопехотной, двух пехотных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Отражено 20 контратак штурмовых подразделений ВСУ. Противник потерял до 5110 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, 44 автомобиля, 47 орудий полевой артиллерии, из них 30 западного производства. Уничтожены 13 полевых складов с боеприпасами.

Решительными действиями группировки войск «Центр» освобождены населённые пункты Нелеповка и Крутой Яр Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, двух егерских, штурмовой, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Отражено 48 контратак штурмовых групп противника. За неделю на данном направлении потери украинских формирований составили до 4210 военнослужащих, два танка, 16 боевых бронированных машин, 31 автомобиль и 31 орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции и освободили населённый пункт Угледар Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, трёх бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отразили 10 контратак штурмовых подразделений ВСУ. Противник потерял до 890 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 60 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, а также восемь полевых складов с боеприпасами.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям пехотной бригады ВСУ, бригад морской пехоты и береговой обороны, трёх соединений теробороны и бригады нацгвардии. Потери противника составили до 510 военнослужащих, два танка, 42 автомобиля, три орудия полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 10 полевых складов с боеприпасами.

Средствами противовоздушной обороны за неделю было сбито семь оперативно-тактических ракет «ATACMS» производства США, шесть управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, 22 реактивных снаряда «HIMARS» производства США, а также 540 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 83 украинских военнослужащих, из них 44 в ходе зачистки населённого пункта Угледар Донецкой Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 646 самолётов, 283 вертолёта, 32816 беспилотных летательных аппаратов, 580 зенитных ракетных комплексов, 18524 танка и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15569 орудий полевой артиллерии и миномётов, 26915 единиц специальной военной автомобильной техники».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)За пять лет зарплаты в машиностроительной отрасли выросли на 188%
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Светлана
04.10.24 09:58
Отправляете вы гуманитарную помощь участникам СВО, если да то как можно связаться с вами. Мой сын с г. Ефремова подписал контракт в г. Мурманске. Помощи с Ефремова им нет, сказали только с города, гд
Комментарий к новости:«Караван 51» - помощь участникам специальной военной операции оказывают ветераны Афганистана
Ангелина Валерьевна Пригодич
03.10.24 22:10
3 октября 2024г ул Молодежная 19, отопления НЕТ. Перезапускают, перезапускают, перезапустить не могут.Главное, что есть уверенность в отсутствии проблем.
Комментарий к новости:В Росляково с запуском систем отопления проблем не будет
Д.О. Вернер
20.09.24 14:22
Что? Опять "Штокман"?
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис подписал соглашение с ГТЛК и Росрыболовством по строительству в Мурманской области судоремонтного кластера
-Правовая консультация (18+)Руководитель юридической практики в «SuperJob» Александр Южалин рассказал, как увеличить себе отдых в 2025 году
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире23:15«Шоу профессий». Документальный фильм, Сезон 3 (6+)00:25«Рамки закона». Тематическая программа (12+)00:50«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Каждый третий россиянин до 34 лет не носит с собой наличных денег-PRO Валюту (16+)Курс доллара снижается почти на 16 копеек, евро теряет 12 копеек-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №2 Кольской АЭС досрочно завершился плановый капитальный ремонт с элементами модернизации-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 и 7 октября-PRO Нефть и газ (18+)Владимир Путин: сжиженный природный газ российских арктических проектов стал одним из основных грузов Северного морского пути-PRO Законы (18+)Вопросы агропромышленного развития были в центре внимания постоянного комитета ПАСЗР по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика