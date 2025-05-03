Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За неделю потери противника составили свыше 2970 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортёр М113 производства США. Уничтожены 36 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 2 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 26 апреля по 2 мая т.г. Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения и боеприпасов, места размещения систем радиоэлектронной разведки, производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.

Подразделения группировки войск «Север» завершили разгром формирований ВСУ на территории Курской области. В ходе активных наступательных действий освобождён населённый пункт Горналь Курской области – последний населённый пункт, находившийся под контролем украинских боевиков. Продолжается создание «полосы безопасности» на территории приграничных районов Сумской области Украины.

На Белгородском и Харьковском направлениях нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трёх бригад теробороны.

За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили свыше 1530 боевиков. Уничтожены два танка, 32 боевые бронированные машины, 104 автомобиля, 52 орудия полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также шесть складов боеприпасов.

В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобождены населённые пункты Каменка, Дорошовка Харьковской области и Новое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике танковой, четырёх механизированных, егерской, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и трёх бригад теробороны. Противник потерял свыше 1630 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобиль «Kirpi» турецкого производства, бронетранспортёр М113 производства США, 53 автомобиля, 28 орудий полевой артиллерии, в том числе 16 производства стран НАТО. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 27 складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям шести механизированных, двух штурмовых, мотопехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили более 1790 боевиков, 13 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортёр М113, три бронеавтомобиля HMMWV и бронемашина «MaxxPro» производства США. Уничтожены 39 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 13 складов боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух тяжёлых механизированных, семи механизированных, штурмовой, двух егерских бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и трёх бригад нацгвардии. Потери противника составили свыше 2970 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортёр М113 производства США. Уничтожены 36 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, двух егерских, аэромобильной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Противник потерял более 1220 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин. Уничтожены 64 автомобиля, 15 орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, шесть станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, трёх бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. ВСУ потеряли свыше 600 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 22 автомобиля, шесть орудий полевой артиллерии, десять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также девять складов боеприпасов.

ВКС России сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины.

За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 36 управляемых авиационных бомб «JDAM» и пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200, а также 1306 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Морской авиацией Черноморского флота в акватории Чёрного моря уничтожены быстроходный катер «Willard» производства США и три безэкипажных катера, один катер повреждён.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 662 самолёта, 283 вертолёта, 54891 беспилотный летательный аппарат, 605 зенитных ракетных комплексов, 23117 танков и других боевых бронированных машин, 1554 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24369 орудий полевой артиллерии и миномётов, 34874 единицы специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil