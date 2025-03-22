Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За неделю потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3235 военнослужащих, 30 боевых бронированных машин, в том числе две боевые машины пехоты «Bradley», три бронетранспортера М113 и две бронемашины «MaxxPro» производства США. Уничтожены 46 автомобилей, 26 артиллерийских орудий и три станции радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 21 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 15 по 21 марта Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесено тринадцать групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены инфраструктура военных аэродромов, цеха сборки, места хранения и подготовки операторов ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации националистов и украинских вооруженных формирований.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. В результате решительных действий освобождены населённые пункты Заолешенка и Рубанщина. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнём артиллерии поражена живая сила и техника двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. На Харьковском и Белгородском направлениях нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ. За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили свыше 2295 военнослужащих, 16 танков и 58 боевых бронированных машин. Уничтожены 130 автомобилей, 30 орудий полевой артиллерии, шесть складов боеприпасов, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Противник потерял свыше 1670 военнослужащих, 19 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты «Bradley» и семь бронетранспортеров М113 производства США. Уничтожены 44 автомобиля, 28 орудий полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной борьбы и 11 полевых складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, штурмовой, аэромобильной бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии. За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 1615 военнослужащих, два танка и семь боевых бронированных машин, в том числе три бронетранспортёра М113 производства США. Уничтожены 34 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии, две пусковые установки реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, шесть полевых складов боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, двух егерских, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3235 военнослужащих, 30 боевых бронированных машин, в том числе две боевые машины пехоты «Bradley», три бронетранспортера М113 и две бронемашины «MaxxPro» производства США. Уничтожены 46 автомобилей, 26 артиллерийских орудий и три станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, двух мотопехотных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны. Противник потерял свыше 1040 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 27 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии, в том числе четыре орудия западного производства.

Подразделения группировки войск «Днепр» в результате активных действий освободили населённый пункт Степовое Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и четырёх бригад береговой обороны ВСУ. Противник потерял свыше 510 военнослужащих, 32 автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

ВКС России в воздушном бою сбит МиГ-29 воздушных сил Украины.

За неделю средствами противовоздушной обороны уничтожены 28 управляемых авиационных бомб «JDAM» и семь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 1113 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 536 вне зоны специальной военной операции.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 658 самолётов, 283 вертолёта, 47719 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22420 танков и других боевых бронированных машин, 1530 боевых машин реактивных систем залпового огня, 22788 орудий полевой артиллерии и миномётов, 33187 единиц специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil