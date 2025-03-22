Андрей Чибис провёл заседание антитеррористической комиссии в Мурманской области в преддверии МАФ-2025Торжественное мероприятие, посвящённое 90-му Празднику Севера, состоится в рамках спортивной программы МАФ-2025
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)22.03.25 09:00

За неделю Вооружённые Силы России нанесли 13 групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА, в результате которых поражена инфраструктура военных аэродромов Украины

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За неделю потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3235 военнослужащих, 30 боевых бронированных машин, в том числе две боевые машины пехоты «Bradley», три бронетранспортера М113 и две бронемашины «MaxxPro» производства США. Уничтожены 46 автомобилей, 26 артиллерийских орудий и три станции радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 21 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 15 по 21 марта Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесено тринадцать групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены инфраструктура военных аэродромов, цеха сборки, места хранения и подготовки операторов ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации националистов и украинских вооруженных формирований.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. В результате решительных действий освобождены населённые пункты Заолешенка и Рубанщина. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнём артиллерии поражена живая сила и техника двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. На Харьковском и Белгородском направлениях нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ.  За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили свыше 2295 военнослужащих, 16 танков и 58 боевых бронированных машин. Уничтожены 130 автомобилей, 30 орудий полевой артиллерии, шесть складов боеприпасов, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Противник потерял свыше 1670 военнослужащих, 19 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты «Bradley» и семь бронетранспортеров М113 производства США. Уничтожены 44 автомобиля, 28 орудий полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной борьбы и 11 полевых складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, штурмовой, аэромобильной бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии. За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 1615 военнослужащих, два танка и семь боевых бронированных машин, в том числе три бронетранспортёра М113 производства США. Уничтожены 34 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии, две пусковые установки реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, шесть полевых складов боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, двух егерских, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3235 военнослужащих, 30 боевых бронированных машин, в том числе две боевые машины пехоты «Bradley», три бронетранспортера М113 и две бронемашины «MaxxPro» производства США. Уничтожены 46 автомобилей, 26 артиллерийских орудий и три станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, двух мотопехотных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны. Противник потерял свыше 1040 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 27 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии, в том числе четыре орудия западного производства.

Подразделения группировки войск «Днепр» в результате активных действий освободили населённый пункт Степовое Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и четырёх бригад береговой обороны ВСУ. Противник потерял свыше 510 военнослужащих, 32 автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

ВКС России в воздушном бою сбит МиГ-29 воздушных сил Украины.

За неделю средствами противовоздушной обороны уничтожены 28 управляемых авиационных бомб «JDAM» и семь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 1113 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 536 вне зоны специальной военной операции.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 658 самолётов, 283 вертолёта, 47719 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22420 танков и других боевых бронированных машин, 1530 боевых машин реактивных систем залпового огня, 22788 орудий полевой артиллерии и миномётов, 33187 единиц специальной военной автомобильной техники».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Молодые специалисты России получили более 100 млн приглашений на работу за последний год
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
Комментарий к новости:Юлия Хараничева и Анастасия Полошовец: о, как идут вам, девушки, погоны!
Д.О. Вернер
13.03.25 12:33
Губернатор должен быть из местных! Ранее наши ПТУ, техникумы и ВУЗы готовили специалистов для области, у нас была местная промышленность, сельское хозяйство и целое ВРПО (с водоизмещением флота больш
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис и первый вице-премьер России Денис Мантуров обсудили дальнейшее развитие МАУ
Екатерина
21.02.25 11:32
Уважаемый президент В В Путин, уважаемые депутаты и сенаторы !!! Мы граждане РФ просим Вас вернуть людям возможность оплаты наличными за мобильную связь в терминалах !!! Без личных кабинетов и гос
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Могут ли отказать в работе, если у человека плохая кредитная история? Отвечает юрист hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире13:35«Хорошие новости». Информационная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30«Собаки гении-2». Полнометражный мультфильм (6+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах Кольского Заполярья в лидеры по росту цен вышли морковь, картофель и репчатый лук-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 24 копейки, евро снижается почти на 1,04 рубля-PRO Энергетику (18+)За год зарплаты энергетиков в Мурманской области выросли на 18 тысяч рублей, а спрос на кадры увеличился на 24%-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22 и 24 марта-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика