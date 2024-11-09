В результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск России нанесено поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили свыше 4420 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 38 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии, из них 12 западного производства, 10 станций радиоэлектронной борьбы и восемь полевых складов с боеприпасами.

Министерство обороны Российской Федерации 8 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «со 2 по 8 ноября Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесено 38 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетики, использовавшиеся для обеспечения ВСУ, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов, арсеналы, склады боеприпасов и горючего.

Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников, а также бронетехника на станции погрузки на железнодорожный транспорт.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжили проведение операции по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике танковой, шести механизированных, трёх десантно-штурмовых бригад, бригады спецназначения ВСУ, бригады морской пехоты, четырёх бригад теробороны и бригады нацгвардии. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили свыше 2020 военнослужащих, девять танков, 20 боевых машин пехоты, в том числе шесть боевых машин пехоты «Bradley» производства США, 34 других боевых бронированных машин, 66 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии.

Слаженными действиями подразделений группировки войск «Запад» освобождён населённый пункт Першотравневое Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике танковой, шести механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, и четырёх бригад теробороны. Отражено 32 контратаки подразделений ВСУ. Противник потерял более 3160 военнослужащих, три танка, семь бронетранспортеров М113 производства США и пять других боевых бронированных машин, 24 автомобиля, 23 орудия полевой артиллерии, из них 13 производства стран НАТО. Уничтожено четыре станции радиоэлектронной борьбы и 19 полевых складов с боеприпасами.

В результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождён населённый пункт Антоновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям семи механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух аэромобильных, десантно-штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Отражено 11 контратак штурмовых подразделений ВСУ. Потери противника составили свыше 4420 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 38 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии, из них 12 западного производства, 10 станций радиоэлектронной борьбы и восемь полевых складов с боеприпасами.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённые пункты Кураховка, Вишневое и Кременная Балка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, пяти бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Отразили 61 контратаку противника. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3440 военнослужащих, два танка, 27 боевых бронированных машин, из них пять бронетранспортеров М113 производства США, 31 орудие полевой артиллерии и 23 автомобиля.

В результате решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобождён населённый пункт Максимовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, пехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял до 820 военнослужащих, три танка, 13 боевых бронированных машин, 34 автомобиля и девять 155-мм самоходных артиллерийских установок производства стран НАТО.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и трёх бригад теробороны. Потери ВСУ составили до 470 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов с боеприпасами.

Средствами противовоздушной обороны сбиты самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь оперативно-тактических ракет «ATACMS» и 11 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции и 290 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 47 украинских военнослужащих.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 648 самолётов, 283 вертолёта, 35409 беспилотных летательных аппаратов, 585 зенитных ракетных комплексов, 19141 танк и других боевых бронированных машин, 1486 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17488 орудий полевой артиллерии и миномётов, 28100 единиц специальной военной автомобильной техники».

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