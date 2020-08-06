За некачественную дезинфекцию и нарушения правил благоустройства муниципалитета управляющие компании будут оштрафованы

Один из вопросов, поднятых во время рабочей встречи врио главы ЗАТО г.Североморск Андрея Федулова со специалистами ЖКХ, санитарная обработка жилфонда и улично-дорожной сети. Несмотря на то, что эпидемиологическая обстановка стабилизируется, угроза распространения коронавирусной инфекции всё ещё есть. Дезинфекцию необходимо проводить своевременно и качественно. Коммунальным работникам напомнили, что недобросовестное исполнение этих обязанностей может обернуться административным наказанием.

- Дезинфекция и эпидемиологическая обстановка сейчас на особом контроле. От того, как мы с вами отработаем, зависит, в том числе, продление или снятие режима повышенной готовности. Для города это очень важно, для жителей, для бизнеса, для образовательного процесса – уже 1 сентября начнётся новый учебный год, - отметил врио главы Андрей Федулов.

Принципиальна позиция администрации и в вопросе ямочного ремонта во дворах. Срок его выполнения – 1 сентября. Объём работ некоторые УК заявили большой, но наращивать темп не спешат. Комитет по развитию городского хозяйства держит ход кампании на контроле, во время рейдов все нарушения фиксируются. В том числе, и нарушения правил благоустройства.

Проблемы всё те же – трава, мусор и песок во дворах, требующие содержания входные группы. За последние две недели специалисты комитета провели 24 рейда, выдали управляющим компаниям предписания по 19 адресам. Зафиксированные нарушения нужно устранить в срок, иначе не избежать штрафных санкций. Такие прецеденты в ЗАТО уже есть.

Обсудили на совещании и предстоящий отопительный сезон. УК должны подготовить к зиме каждый многоквартирный дом, получить на него паспорт готовности. На финишной прямой в Североморске и капитальный ремонт участка теплосети на улице Сгибнева. Первый этап работ, который потребовал отключения горячей воды в 49 домах города, завершается 17 августа. Управляющим компаниям поручили обеспечить готовность МКД к приёму теплоносителя.