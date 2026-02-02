За некачественный капремонт домов в Печенгском округе Юлия Барсукова освобождена от занимаемой должности

Сегодня во время оперативного совещания правительства Мурманской области глава региона Андрей Чибис объявил об освобождении от занимаемой должности директора фонда капитального ремонта Юлии Барсуковой. Как отметил глава региона, причиной стал некачественный капитальный ремонт многоквартирных домов в Печенгском округе.

На прошлой неделе губернатор совершил выезд в Печенгский округ и пообщался с жителями. В том числе с теми, от кого поступали жалобы на отсутствие или снижение параметров отопления.

«Уже совершенно ясно, что частная компания некачественно следит за работой котельных, поэтому эту историю мы держим на особом контроле. Очевидно, что необходимо максимально быстро решить те проблемы, которые возникли – для этого мы привлекли «Мурманэнергосбыт». Надо поменять радиаторы и внимательно следить за гидравликой. Это придётся координировать на уровне правительства и понять, кто будет компенсировать эти затраты. Прошу этим заняться моего заместителя Ольгу Вовк», – отметил Андрей Чибис.

Отдельное внимание губернатор уделил неудовлетворительной работе муниципалитета в части координации действий на территории Печенгского округа.

Далее глава региона обратился к руководителю фонда капитального ремонта Мурманской области.

«Я ещё раз убедился в невыполнении тех решений, о которых мы договаривались в рамках капремонта 19 км. К сожалению, несмотря на все поручения, работы были не выполнены или выполнены некачественно. Такая координация возмутительна. Несмотря на все объёмы, выполненные в других муниципалитетах, такое отношение к капремонту в наших гарнизонах просто недопустимо. Это надо делать качественно и внимательно, и я на это обращал внимание не единожды», – подчеркнул Андрей Чибис, сообщив об освобождении от должности Юлии Барсуковой.

Напомним, по программе реновации ЗАТО в Печенгском округе капитальным ремонтом охвачены 110 многоквартирных домов, ремонтируем 196 квартир для военнослужащих в Печенге и в Луостари, благоустроены дворовые и созданы новые общественные территории, установлены 28 современных детских и спортивных комплексов.

Как напоминает региональное Министерство информационной политики, Юлия Барсукова занимала должность генерального директора фонда капитального ремонта Мурманской области с января 2022 года.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/561526/#&gid=1&pid=1