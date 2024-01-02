За ненадлежащее содержание МКД оштрафованы руководители шести управляющих организаций

В период с 18 по 22 декабря 2023 года Министерством государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области были привлечены к административной ответственности за ненадлежащее содержание многоквартирных домов руководители ООО «Решение», ООО «Городские системы», ООО «Линия Севера»; ООО «Наше Заполярье»; ООО «Батолит»; ООО «Площадь».

Как сообщает Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области, общая сумма назначенных административных штрафов составила 175 тысяч рублей.