За ненадлежащее содержание МКД следует наказание

С 23 по 27 октября 2023 года Министерством Госжилстройнадзора Мурманской области привлечены к административной ответственности за ненадлежащее содержание многоквартирных домов: ООО «Севжилсервис» и ООО «Решение»; руководители ООО «Наш город плюс», ООО «УК Наше Заполярье», ООО «Комфорт».

В качестве наказания им были назначены административные штрафы в общем размере 379000 рублей и выданы предупреждения.

Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области напоминает, что с порядком обращения граждан в министерство можно ознакомиться на сайте по ссылке: https://gzhi.gov-murman.ru/news/poryadok.php

Фото: https://gov-murman.ru