За непроведение специальной оценки условий труда сумма штрафов в нашем регионе составила 249 тысяч рублей

За 7 месяцев 2025 года Гострудинспекцией в Мурманской области по факту нарушения работодателем установленного порядка проведения СОУТ (специальная оценка условий труда) на рабочих местах или её непроведение составлено 11 постановлений о привлечении виновных к административной ответственности на общую сумму 249 тысяч рублей.

Нарушение работодателем установленного порядка проведения СОУТ (специальная оценка условий труда) на рабочих местах или её непроведение являются основанием для привлечения к административной ответственности в виде предупреждения или наложения административного штрафа (ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ): на должностных лиц в размере от 5 тысяч рублей до 10 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, от 5 тысяч рублей до 10 тысяч рублей; на юридических лиц от 60 тысяч рублей до 80 тысяч рублей.